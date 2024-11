Blessures à l’ASSE : Olivier Dall’Oglio met en place une gestion personnalisée

A l’ASSE, la saison avance et avec elle, les blessures se multiplient, comme en témoigne l’indisponibilité d’Augustine Boakye contre le Stade Rennais. Pour tenter de limiter ces pépins physiques, Olivier Dall’Oglio et son staff mettent en place une stratégie globale.

L’ASSE face au fléau des blessures : la gestion de Dall’Oglio

Les blessures font partie intégrante du football, mais l’ASSE cherche à minimiser leur impact. Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur des Verts, a évoqué les mesures mises en place pour préserver la santé de ses joueurs, notamment en cette période hivernale où les risques sont accrus.

« On a une semaine active et bien aussi dans la récupération, dans les têtes on est plus clairs et dans les jambes on est plus légers », a expliqué Dall’Oglio. « On discute beaucoup avec les joueurs pour avoir leur ressenti, on leur fait confiance aussi pour les faire couper sur une séance ou deux. On a des outils avec par exemple les GPS également, on voit les garçons qui sont parfois en surmenage », a poursuivi l’entraîneur de l’ASSE.

Le coach stéphanois insiste sur l’importance de l’écoute et de l’adaptation individuelle. « Pour certains, il n’y a pas de problème à prendre ce genre de décisions, pour ceux qui veulent prouver, c’est plus dur parce qu’ils veulent montrer tout le temps. On gère ça individuellement », a-t-il expliqué.

Dylan Batubinsika, défenseur central de l’ASSE, confirme : « Il y a le changement de température, des terrains plus gras, une multitude de matchs pour les internationaux. Il faut faire attention, il faut encore plus faire le taf que d’habitude à la maison. À savoir garder une bonne hygiène de vie. »

Saint-Etienne met tout en œuvre pour limiter les blessures

Les Verts mettent donc en place une stratégie globale pour prévenir les blessures. Les joueurs sont encouragés à exprimer leurs ressentis pour adapter les entraînements. L’utilisation de la technologie est introduite avec le GPS qui permet de suivre la charge de travail de chaque joueur. Les intensités sont ajustées en fonction des besoins de chaque joueur et de la période de la saison.

A cela s’ajoute un contrôle strict de l’hygiène de vie. Les joueurs sont sensibilisés à l’importance d’une bonne hygiène de vie en dehors des terrains. En mettant en œuvre ces mesures, l’AS Saint-Étienne espère limiter les blessures et préserver la compétitivité de son équipe tout au long de la saison.