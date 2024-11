Bombe au PSG : Luis Enrique licencié ? Zinedine Zidane annoncé

Malgré la dernière sortie rassurante de Nasser Al-Khelaïfi sur l’avenir de Luis Enrique, le PSG pourrait finalement opter pour un nouvel entraîneur en la personne de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid.

Mercato PSG : Luis Enrique au cœur de la tourmente au Paris SG

En marge de l’inauguration officielle du Campus PSG, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé Luis Enrique à son poste d’entraîneur, même en cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions.

Au micro de Canal Football Club, le président du club de la capitale a notamment déclaré : « beaucoup disent que Luis Enrique, c’est fini en cas de non-qualification en C1 ? Non, non ce n’est pas vrai. C’est sûr qu’il restera. L’année dernière, j’avais dit qu’on construisait une équipe et pour cela on a besoin de temps, on n’est pas pressés. Je suis très content et très fier aujourd’hui de notre équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est là, avec nous. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver. »

Sauf que selon les renseignements obtenus par L’Équipe, le management de Luis Enrique irriterait certains joueurs. « En privé, certains ont le sentiment d’être traités comme des pions dans un jeu d’échec, où la seule chose qui importe est le plan imaginé par le technicien, les acteurs étant très secondaires », explique le journal sportif.

À l’étranger, on assure même que les dirigeants parisiens commenceraient désormais à douter du projet sportif mené par l’ancien coach du Barça et réfléchiraient à des alternatives en cas d’élimination prématurée en Ligue des Champions. Cible de longue date du Qatar, Zinedine Zidane serait toujours dans les plans de Nasser Al-Khelaïfi.

Zinedine Zidane finalement prêt à dire oui au Paris SG ?

Si certains joueurs du Paris Saint-Germain expriment leur mécontentement face à l’autoritarisme de Luis Enrique, d’autres apprécient sa rigueur et sa vision du jeu. En effet, l’entraîneur espagnol a un palmarès qui parle pour lui et a déjà prouvé son efficacité dans des grands clubs. Toutefois, le football moderne est de plus en plus axé sur la gestion des ego et la communication.

Et les trois défaites consécutives en Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid, Arsenal et le Bayern Munich ont mis à mal la confiance des dirigeants parisiens envers le projet sportif mené par le Catalan de 54 ans. Les difficultés à imposer un style de jeu cohérent et les choix tactiques controversés de l’entraîneur espagnol ont suscité des interrogations en interne.

À en croire le média Don Balon, parmi les pistes envisagées pour remplacer éventuellement Enrique, figure Xavi Hernandez, Edin Terzic, mais surtout Zinedine Zidane. Sur les traces du technicien français depuis plusieurs années, le PSG suivrait de près sa situation. Sans club depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zizou pourrait recevoir une nouvelle offre du club de la capitale. À 52 ans, le Marseillais attend toujours l’équipe de France, où Didier Deschamps est conforté jusqu’en 2026. Affaire à suivre…