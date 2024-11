ASSE : En quête de solidité défensive, Dall’Oglio trouve le nouveau roc !

Olivier Dall’Oglio a encensé un défenseur central de l’ASSE avant le match face au Stade Rennais, samedi. L’entraîneur des Verts compte évidemment sur le nouveau roc de la défense stéphanoise pour enchaîner un deuxième clean sheet après celui contre le Montpellier HSC.

L’ASSE retrouve de la solidité défensive

L’ASSE figure parmi les défenses les plus perméables de Ligue 1. Cependant, les Verts semblent avoir redressé la barre lors des deux derniers matchs. Ils n’ont concédé qu’un seul but lors du derby contre l’OL, puis ont enchaîné avec une victoire face au Montpellier HSC sans encaisser de but (1-0).

Olivier Dall’Oglio se réjouit de cette amélioration et tient à féliciter tout particulièrement Dylan Batubinsika, l’un des piliers de la défense stéphanoise.

Batubinsika franchit un cap, Dall’Oglio satisfait de ses progrès

L’entraîneur note une progression significative de l’international congolais depuis son arrivée à l’ASSE en juillet 2023.

« Concernant Dylan, il a su analyser ses points faibles, notamment son manque de concentration et sa relance. Il a fait preuve d’une grande lucidité en identifiant ses erreurs et en travaillant dessus », a-t-il souligné. « C’est une qualité essentielle que d’être capable de reconnaître ses défauts, de les accepter et de s’investir pour les corriger. C’est exactement ce qu’il a fait », a insisté le technicien des Verts.

Justement, Olivier Dall’Oglio apprécie particulièrement les progrès de Dylan Batubinsika lors des deux dernières rencontres de l’ASSE. « En visionnant les images de ses derniers matchs, j’ai pu constater qu’il avait été précieux. Il a franchi un cap en termes de concentration. C’est un domaine dans lequel il progresse constamment, mais il faut continuer sur cette lancée. Il déploie de réels efforts et cela me satisfait », a-t-il souligné.

Le défenseur congolais a été titularisé à 10 reprises en 12 matchs de Ligue 1 cette saison. Il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé à l’ASSE depuis le début du championnat, juste derrière Zuriko Davitashvili.