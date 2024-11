Montpellier HSC : Nikola Maksimović estime que le MHSC mérite mieux en Ligue 1

La crise que traverse le Montpellier HSC en ce début de saison continue d’alimenter les discussions au sein du club. Ce sujet a d’ailleurs été évoqué lors d’une interview de Nikola Maksimović, accordée au média officiel du MHSC.

Nikola Maksimović : « Montpellier mérite une meilleure place au classement »

Fraîchement arrivé au Montpellier HSC, Nikola Maksimović, défenseur central serbe de 32 ans, a déjà disputé trois matchs, avec un bilan de deux défaites et une victoire. Actuellement, le club héraultais occupe une place en zone de relégation, à la dernière position du classement. Interrogé sur cette situation difficile, l’ancien joueur de Naples a déclaré que Montpellier mérite bien mieux en Ligue 1.

« Je sais que Montpellier est un club très sérieux, très professionnel, et qu’il n’est pas à la place où il devrait être aujourd’hui. Pour moi, c’est un club qui mérite d’être plus haut au classement », a-t-il affirmé. Nikola Maksimović a également exprimé sa volonté de jouer un rôle clé dans la mission visant à redresser le club. « C’est un très beau défi d’avoir l’opportunité de l’aider à y parvenir. »

Le défenseur met sa confiance dans le travail de l’entraîneur Jean-Louis Gasset et croit au potentiel de ses coéquipiers pour redresser la barre. « Avec l’entraîneur expérimenté que nous avons et ce que je vois au niveau du groupe, je pense que ça ira de mieux en mieux. »

Les atouts de Nikola Maksimović pour aider Montpellier HSC

Lors de cette interview, Maksimović a également décrit son profil de joueur et les qualités qu’il compte mettre au service de l’équipe pour assurer le maintien du MHSC en Ligue 1.

« Ma qualité principale, c’est de faire des relances qui cassent les lignes et le premier pressing adverse. Malgré mon grand gabarit, j’essaie de gagner les duels proprement, sans forcément imposer mon physique, même si je suis capable de le faire. J’essaie toujours de récupérer le ballon sans commettre de fautes. Et s’il faut être dur et mettre le pied, c’est aussi dans mes cordes. »

Si la signature de l’international serbe constitue une recrue importante pour les Héraultais, il reste clair que l’effort collectif sera essentiel pour redresser la situation. Nikola Maksimović ne pourra pas porter seul le club, et la mobilisation de toute l’équipe sera cruciale pour atteindre l’objectif fixé. Les supporters, notamment les Ultras de la Paillade, espèrent retrouver le sourire grâce aux efforts conjoints des joueurs et du staff.