ASSE : Le Stade Rennais, un concurrent direct de l’AS Saint-Etienne ?

L’entraîneur de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, s’est prononcé sur le Stade Rennais, adversaire des Verts ce samedi (17h) au Roazhon Park.

ASSE : Dall’Oglio ne voit pas le Stade Rennais comme un véritable concurrent direct

L’ASSE d’Olivier Dall’Oglio affronte le Stade Rennais de Jorge Sampaoli cet après-midi au Roazhon Park. Si les Verts ont renoué avec la victoire face au Montpellier HSC lors de leur dernier match, les Rennais, eux, enchaînent trois défaites consécutives. La première de Sampaoli sur le banc breton s’est soldée par une défaite face au LOSC à Lille. Sous pression, l’entraîneur argentin espère relancer son équipe devant son public.

Ce match est une véritable bascule dans la saison des deux clubs. Séparés de seulement deux points au classement, une victoire permettrait à l’ASSE ou au SRFC d’engranger une avance précieuse dans la lutte pour le maintien. L’enjeu est donc maximal pour les deux équipes.

Interrogé sur la place du Stade Rennais dans la course au maintien en Ligue 1, Olivier Dall’Oglio a livré une analyse nuancée : « Oui et non, c’est un concurrent direct pour le moment. Mais ce n’est pas leur place habituelle. C’est un club ambitieux, qui vise l’Europe, avec des joueurs de qualité et de l’expérience. Ils ont les moyens de remonter rapidement au classement. »