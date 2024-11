PSG vs FC Nantes : Luis Enrique dévoile le groupe du Paris SG

Luis Enrique a dévoilé la liste des joueurs du PSG retenus pour affronter le FC Nantes en Ligue 1. Deux cadres du Paris SG manqueront cette rencontre.

PSG vs FC Nantes : Le PSG presque au complet pour affronter le FC Nantes

Après le revers face au Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG accueille le FC Nantes ce samedi pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1. Le Paris SG va tenter de remporter ce match pour poursuivre sa belle série d’invincibilité en Ligue 1. À quelques heures de cette affiche, le technicien parisien, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la réception des Canaris au Parc des Princes.

Luis Enrique pourra compter sur ses cadres habituels pour affronter le FC Nantes. On retrouve les hommes forts de cette équipe : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Joao Neves, Barcola, Ramos et d’autres. Seuls Senny Mayulu, touché au mollet, et Lucas Hernandez, souffrant d’un virus gastrique, n’ont pas été retenus.

Le groupe du PSG

Gardiens : G. Donnarumma – M. Safonov – A. Tenas

Défenseurs : A. Hakimi – Marquinhos – N. Mendes – L. Beraldo – M. Skriniar – Y. Zague – W. Pacho

Milieux : Fabian Ruiz – Vitinha – W. Zaïre-Emery – Joao Neves

Attaquants : O. Dembélé – M. Asensio – D. Doué – Lee Kang-In – R. Kolo Muani – B. Barcola – G. Ramos.