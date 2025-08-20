Crise à l’OM : Longoria justifie l’écart de Rabiot et Rowe

La déception de Pablo Longoria est à la hauteur de la crise qui frappe l’OM. Le président s’est exprimé sur la mise à l’écart d’Adrien Rabiot et Jonathan Rome. Il dénonce un comportement d’une extrême violence.

OM : Pablo Longoria déplore une violence extrême dans les vestiaires

L’Olympique de Marseille est secoué par une crise inédite en ce début de saison. La violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a poussé la direction de l’OM à prendre une mesure drastique : se séparer des deux joueurs avant la fermeture du mercato estival. Les Marseillais ont moins de deux semaines pour finaliser ces départs.

Lire aussi : OM : L’incroyable scène de la bagarre entre Rabiot et Rowe !

À voir

Mercato ASSE : Une recrue marque déjà l’histoire de Sainté

Face à cette situation déplorable, Pablo Longoria a pris la parole au micro de l’AFP. Le président de l’OM a qualifié cette bagarre dans les vestiaires de « quelques chose d’inouï » et d’une « violence extrême ». Le dirigeant espagnol explique que Roberto De Zerbi et Mehdi Benatia n’avaient jamais vu un tel comportement, malgré leur grande expérience du football de haut niveau.

Rabiot et Rowe écartés, une décision visant à protéger les valeurs du club

Absent lors de cet incident, Pablo Longoria se dit choqué par ces événements. Il assume pleinement ses responsabilités, indiquant que la décision d’écarter les deux joueurs était la seule possible. Elle a été prise pour « protéger l’institution », la cohésion, le respect et les valeurs de l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : Adrien Rabiot trouve preneur !

La mise en vente d’Adrien Rabiot reste une décision particulièrement difficile pour Marseille. Car le milieu de terrain tricolore a été l’un des joueurs plus performants de la saison dernière. Il a grandement participé à la qualification en Ligue des champions. Pablo Longoria a lui-même admis que se priver d’un tel talent était une situation qu’il ne souhaitait pas.

À voir

Mercato PSG : Newcastle connait la décision de Gonçalo Ramos

« Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation ? ». Cette décision forte envoie donc un message clair : l’OM privilégie la discipline et la cohésion du groupe, même au prix de la perte de ses cadres dans le vestiaire. La fin du mercato promet donc d’être intense à Marseille.