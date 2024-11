Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset refuse de croire que le MHSC est la plus mauvaise équipe

Ce dimanche 1er décembre, le Montpellier HSC affrontera le LOSC Lille à domicile dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. En conférence de presse ce samedi, Jean-Louis Gasset a évoqué les qualités du LOSC ainsi que les performances de son équipe.

Jean-Louis Gasset loue les qualités du LOSC Lille

En Ligue 1, le LOSC Lille confirme son statut de club performant en ce début de saison. Sur une dynamique positive, les Dogues occupent actuellement la quatrième place du classement avec 22 points. Ils s’imposent comme un adversaire redoutable pour le Montpellier HSC, en quête de maintien dans l’élite. Lors de sa conférence de presse, Jean-Louis Gasset a reconnu la supériorité des Lillois en insistant sur leur régularité et leur solidité.

« Pour moi, Lille, c’est la régularité. Ils réalisent le parcours qu’il faut en Ligue des champions, ils ne sont pas loin d’avoir rempli leur contrat. En Ligue 1, ils sont 4ᵉ, comme l’an dernier. C’est une équipe régulière… Et des joueurs matures comme Cabella ou André les encadrent parfaitement. Leur gardien est très fort, tout comme leur charnière centrale. Cela travaille très bien, il n’y a pas de secret », a déclaré l’entraîneur du MHSC, visiblement admiratif.

Photo : Jean-Louis Gasset

Optimisme malgré les difficultés

Malgré les performances remarquables de son adversaire, Jean-Louis Gasset refuse de croire que son équipe fait partie des plus faibles de Ligue 1. « Je ne pense pas que nous soyons parmi les trois moins bonnes équipes de la Ligue 1 », a-t-il affirmé. Il reste confiant dans les capacités du Montpellier HSC à redresser la situation au fil de la saison.

Selon lui, un retour à un meilleur niveau et un peu de chance pourraient relancer la machine : « Le jour où nous retrouverons notre niveau et où le vent tournera légèrement, nous prendrons des points et nous reprendrons confiance. Pour cela, il ne faut surtout pas baisser les bras. »

Pour appuyer son discours, Jean-Louis Gasset a cité l’exemple de l’Olympique Lyonnais, qui avait connu un début de saison compliqué l’année dernière avant de se relever. « Une petite information, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous regardez le classement de l’année dernière à la même époque, qui était dernier ? (les journalistes répondent : Lyon). Combien de points ? (4, répondent les journalistes). Sept ! », a-t-il souligné, en référence au total actuel de points du MHSC.