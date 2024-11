Le PSG bute sur le FC Nantes : Un nouveau coup d’arrêt pour le Paris SG

Le PSG a été tenu en échec par le FC Nantes (1-1) ce samedi au Parc des Princes à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Un résultat décevant pour les Parisiens qui peinent à retrouver leur efficacité offensive.

Le PSG freiné par le FC Nantes : Un match nul au goût de défaite

Battu par le Bayern Munich sur un score de 1-0 en Ligue des Champions, le PSG devait réagir ce samedi soir en championnat. Le club de la capitale recevait notamment une équipe du FC Nantes en grande difficulté cette saison. Les hommes de Luis Enrique devaient donc logiquement s’imposer pour conforter leur position au classement. Malheureusement, c’est raté pour les champions de France.

Les Parisiens avaient pourtant ouvert le score très rapidement grâce à un but d’Achraf Hakimi dès la première minute. Mais les Nantais, bien organisés en défense et profitant des nombreuses occasions manquées par le PSG, ont égalisé en fin de première période grâce à Matthis Abline.

Le PSG a dominé le match territorialement mais a manqué de réalisme devant le but. Vitinha, Kang-in Lee, Achraf Hakimi et Barcola ont tous eu des occasions franches de marquer mais ont buté sur un excellent Carlgren qui remplaçait Alban Lafont. Ce manque d’efficacité offensive est une nouvelle fois venu plomber les ambitions parisiennes dans cette rencontre.

⌛️ C'est terminé au Parc sur ce score de parité entre Parisiens et Nantais.



Des choix tactiques qui posent question

Les choix tactiques de Luis Enrique ont également été remis en question. L’utilisation de Nuno Mendes et Achraf Hakimi dans un rôle plus avancé n’a pas apporté les résultats escomptés. De plus, le manque de repères entre les joueurs a été flagrant à plusieurs reprises. Ce match nul pourrait avoir des conséquences importantes dans la course au titre.

L’AS Monaco, en cas de victoire contre l’OM, reviendra à quatre points du PSG, de quoi relancer la course au titre. De son côté, le FC Nantes a obtenu un point précieux dans la course au maintien. Les Canaris ont montré un visage courageux et ont su profiter des erreurs parisiennes. Ce match nul leur permettra de reprendre confiance en eux.