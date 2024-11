Le PSG chute face au Bayern, Luis Enrique désigne le coupable !

Luis Enrique n’a rien pu faire pour éviter une nouvelle défaite du PSG en Ligue des Champions. Les Parisiens sont tombés 1-0 sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir. Mais pour l’Espagnol, il n’y a qu’un seul coupable.

PSG : Luis Enrique assume l’entière responsabilité de la défaite face au Bayern

Pour la troisième fois de la saison, le PSG a été battu en Ligue des Champions. Les Français ont concédé une courte défaite face au Bayern Munich et continuent de s’enliser dans le classement. De quoi compromettre davantage leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Après cette nouvelle défaite, Luis Enrique a tenu à protéger ses joueurs et à assumer l’entière responsabilité du résultat.

Interrogé sur la prestation de Matvey Safonov, auteur d’une erreur sur le but bavarois, l’entraîneur parisien a refusé de désigner un coupable. « La responsabilité est globale, c’est toute l’équipe, pour les bonnes ou les mauvaises choses », a déclaré Luis Enrique au micro de Canal+. « Il ne faut pas chercher de coupables. Il ne faut pas chercher ni héros, ni coupables. S’il y a un coupable, c’est moi. Je suis responsable. Voilà, vous avez trouvé le coupable. À partir de là, j’accepte toutes les critiques », a-t-il ajouté.

Luis Enrique a également souligné les difficultés rencontrées par son équipe face au pressing intense du Bayern en première période. « On n’était pas très loin mais on n’a pas su surmonter le pressing. Ils récupéraient le ballon trop facilement. Nous avons été très inférieurs en première », a-t-il analysé.

Concernant le choix de titulariser Safonov, le technicien espagnol a expliqué que ce choix était motivé par les caractéristiques du match et les qualités du gardien russe. « Mon objectif est que tous mes joueurs soient prêts en fonction du match qu’on joue. On savait que le Bayern ferait ce type de pressing et je pensais que Safonov serait le meilleur joueur pour surmonter ça. C’est très gênant, les défaites, mais ça me donne des infos nécessaires sur tout le monde, pour savoir où on va », a précisé Luis Enrique.