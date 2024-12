Battu par le PSG le week-end dernier, le Toulouse FC espère retrouver le chemin de la victoire pour relancer sa saison en Ligue 1. Ce dimanche, les Violets accueillent l’AJ Auxerre au Stadium Municipal. Avant cette rencontre cruciale, l’entraîneur espagnol, Carles Martinez Novell, a partagé son analyse et ses ambitions face à un adversaire en pleine confiance.

Carles Martinez Novell : « C’est important pour nous de relever ce défi »

Cette saison, l’AJ Auxerre s’impose comme l’une des belles surprises de la Ligue 1. Sous la houlette de Christophe Pélissier, le club bourguignon reste invaincu depuis le 5 octobre. Avec une série de cinq matchs sans défaite, les promus s’affirment comme un adversaire redoutable pour le TFC. En conférence de presse, Carles Martinez Novell a salué la dynamique positive de l’AJA tout en mettant en lumière les points clés pour contrecarrer leurs plans.

« Ils traversent une bonne période. Après un début de saison où ils pouvaient mieux faire, ils ont trouvé une identité de jeu claire. Ils sont compacts en défense et très rapides en attaque, notamment dans leurs transitions. Il y a un gros travail derrière tout ça. C’est important pour nous de relever ce défi », a confié l’entraîneur toulousain.

Conscient des qualités adverses, le technicien espagnol de 40 ans a insisté sur l’importance pour ses joueurs de maintenir un niveau d’intensité élevé. « Il faudra qu’on soit très proche de notre meilleur niveau si on veut performer face à eux », a-t-il ajouté.

Toulouse FC : Carles Martinez Novell lance le duel face à l'AJ Auxerre 3

Tourner la page après le revers contre le PSG

Malgré une lourde défaite (0-3) face au Paris Saint-Germain le week-end dernier, le Toulouse FC restait, avant cela, sur une série encourageante de trois victoires consécutives. Pour Carles Martinez Novell, le plus important est désormais de tirer des enseignements de cette rencontre et de se concentrer sur l’AJ Auxerre.

« Le score face à Paris a été sévère, mais dans le contenu, nous avons réussi à les challenger et à nous créer des opportunités de marquer. Maintenant, je me concentre pleinement sur la réception d’Auxerre. Nous continuons à progresser, car nous savons où nous devons nous améliorer. Les joueurs sont impliqués et conscients des ajustements nécessaires. Nous avançons dans la bonne direction », a-t-il déclaré.

Au classement, le Toulouse FC n’est qu’à quatre points de l’AJ Auxerre. Une victoire ce dimanche permettrait aux Violets de se rapprocher de leurs adversaires et de se relancer dans la lutte pour une place confortable en milieu de tableau.