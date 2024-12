Bradley Barcola – Luis Enrique : L’idylle tourne déjà court au PSG ?

Entre Luis Enrique et Bradley Barcola, c’est peut-être déjà la fin d’une histoire qui s’annonçait pourtant belle. Pendant que le PSG traverse une période critique, il y aura de l’eau dans le gaz entre le technicien espagnol et l’attaquant français.

PSG : La relation entre Luis Enrique et Bradley Barcola se détériore

Les tensions seraient vives au sein du vestiaire du PSG. Si en public, Luis Enrique ne tarit pas d’éloges sur Bradley Barcola, en coulisses, la relation entre l’entraîneur et son joueur phare semblerait s’être dégradée. Devenu un joueur clé après le départ de Kylian Mbappé, l’ancien lyonnais a rapidement pris sa place et conquis le cœur des supporters parisiens.

Auteur de 10 buts en Ligue 1 cette saison, il est devenu l’une des révélations de la saison. Pourtant, ces dernières semaines, les performances du jeune attaquant ont connu un léger passage à vide. Malgré les critiques, Luis Enrique a toujours affiché un soutien sans faille envers Bradley Barcola. « Je ne sais pas jusqu’où il va aller et où je pourrais l’emmener. Mais ça m’est égal », avait lancé l’Espagnol.

« Si jamais il passe 3 jours sans marquer, vous allez dire autre chose. C’est une course d’endurance. On avance petit à petit. Il y aura des hauts et des bas et quand il ne marquera pas, d’autres marqueront, c’est comme ça que ça marche. Aucun joueur ne doit porter une charge supplémentaire », a-t-il ajouté pour défendre Barcola.

Une réalité plus complexe

Cependant, selon les informations de Foot Mercato, la réalité serait bien différente en coulisses. Luis Enrique et Bradley Barcola ne seraient plus sur la même longueur d’onde. La rigueur exigée par l’entraîneur espagnol ne serait pas au goût du jeune attaquant, qui aurait exprimé son mécontentement à plusieurs reprises.

Cette tension aurait un impact direct sur les négociations pour une prolongation de contrat. Alors que Barcola est lié au PSG jusqu’en 2028, les discussions entamées ces dernières semaines seraient au point mort. Si pour le moment, l’avenir de Bradley Barcola au PSG n’est pas menacé, cette situation pourrait avoir des conséquences importantes sur les performances de l’équipe et sur l’ambiance au sein du vestiaire.