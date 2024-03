Le PSG retient son souffle pour Bradley Barcola

Grosse frayeur pour Luis Enrique et le PSG. Bradley Barcola, l’un des joueurs fondamentaux du club, a dû être remplacé dès la 26e minute du match amical entre les Bleuets et les Eléphanteaux U23 de la Côte d’Ivoire en raison d’une blessure.

Bradley Barcola blessé, premier gros couac pour le PSG sur cette trêve

A l’occasion de la trêve internationale de mars, l’équipe olympique de France affrontait celle de la Côte d’Ivoire vendredi. Une occasion pour Thierry Henry de préparer les JO de Paris 2024. Aligné d’entrée face aux Ivoiriens, Bradley Barcola n’a même pas pu finir la première demi-heure de jeu avant de céder sa place sur le terrain.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a dû être remplacé dès la 26e minute de jeu en raison d’un problème survenu à l’arrière de la cuisse gauche. Pour l’heure, difficile de se prononcer sur l’ampleur de la blessure, mais à Paris, c’est l’alerte maximale chez Luis Enrique et son staff. Ce gros couac est survenu à 20 jours des quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Bradley Barcola, un joueur plus que déterminant pour le PSG

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’équipe de Luis Enrique. A seulement 20 ans, sa grande vitesse et ses dribbles ont réussi à éblouir en Ligue 1 au point de devenir l’un des principaux acteurs du projet du PSG la saison prochaine après le départ de Kylian Mbappé.

Il reste 4 jours avant la fin de la date FIFA, où certains joueurs du PSG ont déjà disputé leur premier match, tandis que d’autres doivent encore disputer deux matches lors de cette journée internationale.

On s’attend à ce qu’aucun joueur ne souffre du fameux virus FIFA et que la blessure de Bradley Barcola ne devienne pas grave et que son geste pendant le match ne soit qu’une fausse alerte pour le PSG.