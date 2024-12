Coup de tonnerre au PSG : Luis Enrique prêt à démissionner ?

Malgré la confiance de sa direction, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, pourrait proposer sa démission dans les mois à venir. Explications.

PSG : Luis Enrique sur la sellette après un début de saison raté ?

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a insufflé un vent de fraîcheur en imposant son style de jeu basé sur la possession et l’intensité. L’entraîneur espagnol a également misé sur la jeunesse et le renforcement de l’effectif du Paris Saint-Germain. Cependant, les résultats en Ligue des Champions sont loin de répondre aux attentes.

Malgré un début de saison prometteur en championnat, les Parisiens sont au bord de l’élimination dès la phase de groupes de la Coupe aux grandes oreilles. Cette situation critique met une pression considérable sur Luis Enrique, connu pour son exigence et sa soif de victoire. Et d’après Livefoot, une élimination prématurée en C1 serait un échec cuisant et pourrait remettre en question la stratégie mise en place par le club.

Si Luis Enrique a récemment prolongé son contrat, qui doit être officialisé dans quelque temps, les prochains résultats pourraient bien bouleverser la donne. « Homme de caractère et perfectionniste, Luis Enrique pourrait envisager de claquer la porte si le PSG venait à échouer cette saison. Connu pour sa droiture et son intégrité, l’Espagnol ne semble pas prêt à faire de compromis sur ses principes.

Le scénario d’une démission n’est pas à exclure, Luis Enrique en est tout à fait capable », explique le portail sportif. L’avenir de Luis Enrique à Paris semble plus incertain que jamais. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi continue d’afficher son soutien à son coach.

Nasser Al-Khelaïfi : « Il ne faut pas paniquer »

Le Paris Saint-Germain confirme sa confiance en Luis Enrique. Malgré une situation délicate en Ligue des Champions, avec seulement 4 points en 5 matchs, le club de la capitale ne compte pas se séparer de son entraîneur. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a clairement exprimé sa volonté de continuer avec Luis Enrique.

« Il ne faut pas paniquer. Évolution, pas révolution. Nous avons déjà essayé la révolution. Et ce n’est ni une approche stable, ni durable », a confié le président parisien dans les colonnes de Marca.

Le Paris SG a donc décidé de miser sur la patience et la stabilité. Luis Enrique, dont le contrat actuel se termine en juin 2025, devrait prochainement prolonger son aventure parisienne de deux années supplémentaires. Cette décision met fin aux spéculations sur l’avenir de l’entraîneur espagnol et confirme la volonté du PSG de construire un projet à long terme.