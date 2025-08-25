Stade Rennais : Un indésirable croule sous les offres !

Annoncé sur le départ du Stade Rennais pendant ce mercato estival, un indésirable est sur la short-list de trois clubs européens. Les dirigeants rennais vont bientôt sceller son sort.

Mercato Stade Rennais : Un flop attire trois clubs en cette fin de mercato

Les dirigeants du Stade Rennais pourraient encore boucler un autre transfert avant la fin de ce mercato estival. Les pensionnaires du Roazhon Park veulent alléger l’effectif et recruter de nouveaux joueurs talentueux. Tous les indésirables sont chassés. Certains ont déjà trouvé des points de chute, d’autres non. Un autre départ se précise. Il s’agit de celui de Glen Kamara.

Le milieu finlandais, acheté 10 millions d’euros il y a un an, reste lié au club jusqu’en 2028. Mais son avenir s’écrit ailleurs. Revenu d’un prêt à Al-Shabab, il n’a pas convaincu le club qatari de le conserver. Rennes pousse donc vers la sortie un joueur devenu indésirable. Selon L’Equipe, la situation du natif de Tampere ne passe pas inaperçue.

Trois clubs surveillent le dossier : Bologne, West Bromwich et Copenhague. Tous cherchent à renforcer leur milieu, et Kamara apparaît comme une option crédible. Âgé de 29 ans, fort de 68 sélections avec la Finlande (2 buts), le joueur garde une valeur estimée à 5 millions d’euros. Les offres pourraient surtout arriver sous forme de prêt, une solution qui arrangerait tout le monde.