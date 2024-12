Mercato RC Lens : Le PSG déniche le successeur de Milan Skriniar au RCL

Le défenseur ouzbek du RC Lens, Abdukodir Khusanov, serait l’une des cibles prioritaires du PSG en vue du prochain mercato hivernal. Les dirigeants parisiens envisagent de passer à l’offensive cet hiver.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov sur le départ du RCL, direction PSG ?

Le mercato hivernal s’ouvre dans quelques semaines, et le PSG identifie déjà ses cibles. En quête de renforts défensifs pour pallier un éventuel départ de Milan Skriniar, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Abdukodir Khusanov, le solide défenseur central du RC Lens.

Selon les informations de Foot Mercato, le directeur sportif du PSG, Luis Campos et son équipe seraient intéressés par le profil de l’international ouzbek et auraient entamé des discussions avec les représentants du joueur. Aucun accord n’est encore trouvé.

Évalué à environ 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Abdukodir Khusanov représenterait une option plus abordable pour le PSG. Le journaliste italien Nicolo Schira indique toutefois que la direction du RC Lens exigerait au moins 40 millions d’euros pour laisser partir sa pépite. Cette saison, Abdukodir Khusanov a déjà fait 12 apparitions avec les Sang et Or.

Le PSG ne sera pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs de Premier League, dont Chelsea et Tottenham, visent le jeune défenseur. Son adaptation réussie à la Ligue 1 et son potentiel ont suscité l’intérêt de ces formations anglaises.