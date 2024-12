Coup de tonnerre : Attendu au PSG, Mohamed Salah annonce son départ de Liverpool

En quête d’une nouvelle star offensive, le PSG ferait de Mohamed Salah sa principale cible pour le prochain mercato estival. De son côté, l’attaquant de 32 ans a laissé entendre qu’il disputait ses derniers mois sous le maillot de Liverpool.

Mercato PSG : Mohamed Salah lâche une bombe sur son avenir

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 42 millions d’euros, Mohamed Salah se dirige tout doucement vers la sortie du côté de Liverpool. Après avoir aidé les Reds à s’imposer face à Manchester City (2-0), dimanche à Anfield, l’ancien coéquipier de Sadio Mané a laissé entendre qu’il quitterait Liverpool à l’issue de la saison et la fin de son contrat le 30 juin prochain.

« Mon avenir ? Honnêtement, c’est dans ma tête. Jusqu’ici il s’agit du dernier match contre City que je jouerai pour Liverpool, alors j’ai décidé d’en profiter. L’atmosphère était incroyable, alors je vais profiter de chaque seconde ici. J’espère que nous gagnerons le championnat et nous verrons ce qui se passera », a déclaré Mohamed Salah au micro de Sky Sports. Ses pas pourraient même le conduire au Paris SG.

Mercato : Mohamed Salah de plus en plus proche du PSG ?

Le Paris Saint-Germain serait sur le point de boucler un transfert retentissant. Selon les dernières informations de L’Équipe, Mohamed Salah serait en discussions avancées avec le club de la capitale. Après avoir laissé planer le doute sur son avenir, l’international égyptien aurait ouvert la porte à un départ de Liverpool.

Sa récente performance exceptionnelle face à Manchester City, où il a brillé avec 1 but et 1 passe décisive, n’a fait qu’attiser les convoitises. Le Paris SG, à la recherche d’un renfort offensif de poids, voit en Salah le profil idéal. Les discussions seraient déjà bien engagées entre les deux parties, et le président Nasser Al-Khelaïfi, qui entretient de bonnes relations avec le joueur de 32 ans, serait personnellement impliqué dans ce dossier.

Si le transfert se concrétise, Mohamed Salah rejoindrait le groupe de Luis Enrique dans les mois à venir. Son arrivée renforcerait considérablement les ambitions du club parisien en Ligue des Champions. Le Paris SG a démenti être en négociations avec le clan Salah, mais le journaliste Andy Brassell du média Talksport assure que les deux parties sont bel et bien en contact, même s’il n’exclut pas une manœuvre de la part de l’entourage de l’Égyptien.

« Le PSG a nié, mais des sources affirment que les deux parties discutent depuis longtemps, sauf que cette fois, Mohamed Salah a ouvert la porte. Publiquement, la position du PSG est : « nous sommes heureux d’avoir terminé l’ère des superstars ». S’ils ont l’opportunité de signer Mohamed Salah, il n’est pas question qu’ils refusent.

Il n’y a absolument aucune chance qu’ils refusent. Maintenant, que Mohamed Salah veuille que cette nouvelle soit divulguée, afin de mettre un peu de pression sur Liverpool, cela ne me surprendrait pas. Ce serait une opportunité pour le Paris SG », a expliqué le spécialiste du média Talksport. Affaire à suivre…