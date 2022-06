Bayern Mercato : Officiel, Nagelsmann s'offre Sadio Mané

Publié par Dylan le 22 juin 2022 à 14:46

Bayern Mercato : Après son départ de Liverpool, Sadio Mané a officiellement signé avec le Bayern Munich et met un point final sur son avenir.

Après des semaines d'incertitude, le couperet est enfin tombé pour l'avenir de Sadio Mané. Comme pressenti ces derniers jours, le désormais ex-ailier de Liverpool a officiellement signé avec le Bayern Munich, avec qui il va découvrir l'Allemagne et la Bundesliga. En passe de perdre Robert Lewandowski, le club bavarois est parvenu à séduire les dirigeants anglais avec un chèque de 40 millions d'euros (bonus compris) pour s'attacher ses services.

Titré pour la dixième fois consécutive en Bundesliga, le Bayern a néanmoins échoué en quarts de finale de la Ligue des Champions cette saison, éliminé par Villarreal. Avec Sadio Mané, le champion d'Allemagne espère retrouver les sommets, et notamment remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le Sénégalais sort d'une saison plus qu'aboutie avec Liverpool, lui qui a remporté les deux coupes d'Angleterre (FA Cup et Carabao Cup) et qui a permis aux Reds d'aller en finale de la Ligue des Champions.

Bayern Mercato : Un contrat jusqu'en 2025

Malgré les intérêts du Real Madrid et du FC Barcelone, c'est le Bayern Munich que Sadio Mané aura choisi, après 6 ans passés à Liverpool. L'ailier droit sénégalais a signé un contrat de trois ans, jusqu'en juin 2025 selon le communiqué officiel du club publié sur Twitter. L'international sénégalais (89 sélections, 30 buts) aura explosé à Liverpool, remportant notamment la coupe aux grandes oreilles en 2019 face à Tottenham.

La même année, il aura également remporté le titre de champion d'Angleterre et celui de meilleur buteur de Premier League. En tout, le champion d'Afrique aura inscrit 120 buts en 266 matchs avec les Reds, ce qui en fait l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool. À Munich, Sadio Mané devrait donc être associé à Leroy Sané ou encore Thomas Müller sur le front de l'attaque, et sera sans doute l'attraction principale des bavarois la saison prochaine.