RC Strasbourg : Abdoul Ouattara, l’éclosion d’un talent ivoirien

Depuis l’été 2023, Abdoul Ouattara s’impose progressivement au sein de l’équipe professionnelle du RC Strasbourg. Ce week-end face au Stade Brestois, le jeune milieu offensif ivoirien a inscrit son premier but en Ligue 1, marquant un tournant après des années d’incertitudes.

Des débuts prometteurs malgré les défis

Né à Zoukpangbeu, en Côte d’Ivoire, Abdoul Ouattara a fait ses premiers pas au FC Niederschaeffolsheim, un club amateur de la région où sa famille s’était installée. Très vite, ses qualités techniques et sa vision de jeu ont attiré l’attention des recruteurs du RC Strasbourg. Intégré dans un cadre académique, il a gravi les échelons, passant des U17 aux U19, puis à l’équipe réserve.

Son talent s’est illustré par sa capacité à organiser le jeu, à casser les lignes avec des passes précises et à surprendre par des frappes redoutables. En 2022, Julien Stéphan, alors entraîneur de l’équipe première, l’appelle en Ligue 1. À 16 ans et 135 jours, il devient le plus jeune joueur du 21ᵉ siècle à figurer sur une feuille de match dans l’élite française.

Cependant, un manque de temps de jeu suscite des tensions, notamment au sein de son entourage, qui réclame un contrat professionnel. Le désaccord entre le joueur et le club, aggravé par deux graves blessures (genou et cheville), freine son ascension. En juillet 2023, il signe finalement un contrat professionnel jusqu’en juin 2026.

Rare satisfaction pour le @RCSA chez @SB29, le premier but en @Ligue1 d'Abdoul Ouattara. Arrivé de Côte d'Ivoire à 11 ans, il avait été repéré à Niederschaeffolsheim. #SB29RCSA (3-1) pic.twitter.com/cFkY0aXZQL — France Bleu Alsace (@bleualsace) November 30, 2024

Un retour réussi sur le devant de la scène

Après une longue convalescence et des débuts compliqués en 2023 avec la réserve, Abdoul Ouattara retrouve peu à peu ses marques. Si ses premières apparitions en Ligue 1 cette saison se limitent à de courtes minutes face au PSG et à l’AS Saint-Étienne, c’est lors du match contre le Stade Brestois qu’il éclate enfin. Entré en jeu à la 69ᵉ minute, il inscrit son premier but professionnel, réduisant le score à 1-3. Interrogé par France Bleu Alsace, le jeune joueur exprime son émotion :

« Je reçois la balle de Diego (Moreira), je fais un une-deux avec Nanasi qui me la remet parfaitement, je frappe et ça rentre. Je suis très heureux et fier de marquer mon premier but avec mon club formateur. J’espère en marquer beaucoup d’autres. C’est une belle récompense après des périodes difficiles. »

Alors que le RC Strasbourg lutte pour s’éloigner de la zone de relégation, des performances comme celle d’Abdoul Ouattara apportent un souffle d’espoir aux supporters alsaciens. Avec sa détermination et son talent, il pourrait devenir un élément clé dans les prochains mois.