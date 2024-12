Angers SCO : Alexandre Dujeux satisfait après la victoire contre le Havre AC

Ce dimanche, Angers SCO a décroché une précieuse victoire (1-0) au Stade Océane face au Havre AC, dans un match comptant pour la 13e journée de Ligue 1. Après 90 minutes intenses, l’entraîneur Alexandre Dujeux s’est déclaré satisfait de la prestation de son équipe.

Un match disputé mais une victoire méritée pour Angers SCO

La rencontre n’a pas été de tout repos pour les Angevins. Durant une première période verrouillée, aucune des deux équipes n’a réussi à concrétiser ses occasions. Ce n’est qu’en seconde mi-temps qu’Angers a pris l’avantage. À la 63e minute, Himad Abdelli, ancien joueur du Havre, a délivré son équipe en inscrivant l’unique but de la rencontre. Malgré plusieurs tentatives des locaux pour égaliser, la défense angevine a tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.En conférence de presse, Alexandre Dujeux n’a pas caché sa satisfaction :

« C’est très satisfaisant. On est dans la continuité de ce qu’on a fait à Auxerre, où on a pris un but assassin à la dernière seconde (défaite 0-1). Cela nous avait fait très mal, et j’attendais une réaction du groupe. Aujourd’hui, on a réalisé un très bon match dans un contexte de forte pression. À la mi-temps, après autant d’occasions manquées, j’ai craint que le scénario ne tourne en notre défaveur. Mais l’équipe a su rester concentrée. »

Photo : Alexandre Dujeux

Alexandre Dujeux salue la performance de ses cadres

L’entraîneur a également salué la performance des cadres d’Angers SCO qui ont été décisifs durant cette victoire :

« Concernant Yahia Fofana, Florent Hanin et Himad Abdelli, je leur avais demandé, avant le match, de ne pas en faire trop. Ils ont su rester lucides et gérer leurs émotions avec intelligence. Ils ont mis le curseur au bon endroit et contribué à cette victoire. »

Cette victoire est une bouffée d’air pour le SCO d’Angers, qui lutte pour s’éloigner de la zone de relégation. Actuellement 14e au classement avec 13 points, le club angevin n’a qu’une unité d’avance sur le premier relégable qui n’est rien d’autre que le Havre AC.