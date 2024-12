Mercato PSG : Le Paris SG lorgne sur une pépite croate !

La direction du PSG veut renforcer l’effectif de l’équipe lors du prochain mercato hivernal et cible une pépite croate. Les négociations pourraient bientôt débuter.

Mercato PSG : Le Paris SG dégote un crack croate

Les dirigeants du PSG se préparent à frapper de jolis coups lors du prochain mercato hivernal. En effet, le club de la capitale serait très intéressé par le profil de Martin Baturina, le jeune prodige du Dinamo Zagreb. La pépite croate livre de belles performances avec son club en Croatie et attise les convoitises de nombreuses formations européennes.

Martin Baturina s’est encore révélé lors de la confrontation contre l’AS Monaco en Ligue des Champions cette saison, où il s’est illustré par ses qualités de passeur et de buteur. L’international croate de 21 ans a alors tapé dans l’œil des recruteurs parisiens. Polyvalent, il peut évoluer à plusieurs postes offensifs et compte déjà plusieurs sélections avec l’équipe nationale de Croatie.

Selon les informations du média croate Germanijak, le PSG serait prêt à formuler une offre de 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Martin Baturina dès le mois de janvier. Cependant, rien n’est encore acté et les négociations pourraient s’avérer longues et complexes. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Martin Baturina est estimée à 20 millions d’euros. Cette saison, le joueur a déjà disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues avec Dinamo Zagreb et a inscrit 2 buts.