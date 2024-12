RC Strasbourg : Pas encore d’urgence pour Liam Rosenior

Les dernières semaines en Ligue 1 ne manqueront pas de provoquer des insomnies pour Liam Rosenior. Les résultats du RC Strasbourg sont loin d’être encourageants, et on pourrait penser que le technicien anglais est déjà sous pression. Pourtant, la situation n’est pas aussi critique.

Une crise au RC Strasbourg, mais pas de panique pour Rosenior

Arrivé au RC Strasbourg en pleine pré-saison pour succéder à Patrick Vieira, Liam Rosenior a rapidement imposé son style de jeu avec un groupe de jeunes joueurs motivés à surpasser les performances de la saison précédente. Lors des sept premières rencontres de la saison en cours, le RCS a fait bonne impression, ne concédant qu’une seule défaite.

Cependant, après ce bon début, l’équipe a marqué le pas. Les six dernières rencontres ont été particulièrement difficiles : une seule victoire pour cinq défaites, dont quatre consécutives. Avec ce bilan, le RC Strasbourg glisse dangereusement vers la zone de relégation (13e avec 13 points).

supporters du racing club de strasbourg

Malgré cette spirale négative, les dirigeants du RC Strasbourg n’ont pas encore brandi la menace d’un ultimatum contre Liam Rosenior. Selon L’Équipe, la situation reste sous contrôle. Les décideurs du club alsacien continuent de faire confiance au technicien anglais de 40 ans et à sa vision stratégique. Ses succès passés à Hull City constituent un gage d’espoir pour l’avenir.

Les prochaines semaines seront cruciales pour Liam Rosenior et son équipe. Les Strasbourgeois devront se montrer solides face au Stade de Reims et au Havre AC, deux confrontations importantes avant la trêve de Noël. Si la situation reste inquiétante, la relation entre l’entraîneur et ses dirigeants demeure pour l’instant intacte.