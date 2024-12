OGC Nice : Coup dur pour Dante, de nouvelles infos tombent !

L’OGC Nice est touché en plein cœur de sa défense. Son capitaine Dante a subi une intervention chirurgicale et ne fera pas son retour à la compétition en cette fin d’année 2024.

OGC Nice : Dante manquera entre 6 à 8 semaines de compétition

Absent lors de deux dernières défaites de l’OGC Nice face aux Glasgow Rangers en Ligue Europa et contre l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, Dante avait déjà senti que quelque chose n’allait pas. Les examens complémentaires ont confirmé les pires craintes : une intervention chirurgicale était nécessaire.

Dante a été opéré ce mardi d’une lésion au ménisque interne. Le défenseur brésilien sera indisponible entre six et huit semaines, selon les informations de l’AFP. Son absence vient s’ajouter à une longue liste des blessés de l’OGC Nice. L’entraîneur Franck Haise se retrouve ainsi avec un effectif décimé et doit faire face à de nombreuses difficultés pour composer son équipe.

Le retour de Dante n’est pas attendu avant le mois de janvier, voire même février. Son absence va peser lourd dans la défense niçoise, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. Car le Brésilein est un leader sur et en dehors du terrain, et son expérience va manquer à ses coéquipiers.

L’OGCN devra s’adapter à cette nouvelle situation. Le club azuréen recevra Le Havre ce samedi, sans son capitaine, mais avec l’espoir de récupérer quelques autres joueurs blessés comme Melvin Bard ou encore Youssouf Ndayishimiye.