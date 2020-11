OL - ASSE : Melvin Bard annonce la couleur avant le derby

Publié le 05 novembre 2020 à 10:45

Melvin Bard prendra bel et bien part au derby OL - ASSE. Le premier dans sa carrière avec l’équipe professionnelle de l’Olympique Lyonnais. Le jeune défenseur a hâte d’y être dimanche soir.

OL - ASSE : Melvin Bard heureux pour son premier derby

Expulsé contre l’AS Monaco, Melvin Bard est de retour pour le match qui oppose l’OL à l’ASSE, en clôture de la 10e journée de Ligue 1, dimanche (21 h). Un match qui n’est pas ordinaire, car il s’agit évidemment du derby entre deux clubs ennemis. Ce sera d’ailleurs le premier derby de l’arrière latéral gauche de 20 ans. « Quand j'ai pris le carton rouge, c'est l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé », a-t-il déclaré sur OLTV, parlant du choc entre l’OL et l’ASSE. En effet, Melvin Bard a pris un match de suspension et a manqué le déplacement de Lyon sur le terrain du LOSC (1-1). « Heureusement, je n'ai pris qu'un match. Je serai là donc. Je suis très content », s’est-il réjoui. Vu la grande rivalité avec l’AS Saint-Étienne, l’Olympique Lyonnais a à coeur de ne pas perdre cette rencontre, surtout sur son terrain à Décines. Melvin Bard le rappelle à juste titre. « Ça va être mon premier derby en professionnel et ça me tenait à cœur d'y être. C'est la rivalité, c'est LE derby... C'est le match à ne pas perdre », a-t-il indiqué.

L'Olympique Lyonnais va-t-il rattraper l'AS Saint-Étienne ?

Contrairement à l’OL qui est sur une série de six matchs sans défaite, l’ASSE a perdu ses cinq dernières rencontres en Ligue 1 et est mal en point avant le derby. Cependant, cette rencontre entre les deux clubs rivaux garde son caractère indécis. Pour mémoire, il y a 69 ans que le premier derby entre les Gones et les Verts a été disputé, soit le 28 octobre 1951. Ce dimanche, ce sera le 121e derby entre Lyonnais et Stéphanois. Avant cette confrontation, l'OL compte 43 victoires, contre 44 pour l'ASSE. Les deux voisins-rivaux se sont séparés sur un match nul 33 fois. En cas de victoire, Melvin Bard et Lyon rejoindraient les Verts à 44 succès partout.













Par ALEXIS