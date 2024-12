Mercato OM : Roberto De Zerbi réclame un buteur, il reçoit une réponse cash

L’OM pourrait bien renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato hivernal. Roberto De Zerbi a une piste prioritaire qui se complique de plus en plus pour le club phocéen.

Mercato OM : Giacomo Raspadori, une cible prioritaire pour De Zerbi

L’OM n’a pas lésiné sur les moyens pour renouveler son effectif au cours du dernier mercato estival après une campagne difficile l’année dernière. Avec Roberto De Zerbi aux commandes, le club phocéen a fait signer une douzaine de joueurs. Recrue phare de l’été, Elye Wahi est encore loin de justifier l’investissement consenti par le club pour le signer.

Avec seulement deux buts marqués depuis le début de la saison, l’ancien du RC Lens semble avoir déjà perdu en crédibilité vis-à-vis de Roberto De Zerbi. Le technicien italien préfère désormais Neal Maupay au détriment de Wahi et serait encore ouvert à la signature d’un nouvel attaquant. En ce sens, l’Italien aurait coché le nom de Giacomo Raspadori, l’attaquant de Naples, pour renforcer le secteur offensif du club marseillais.

Connaissant parfaitement les qualités du joueur pour l’avoir lancé à Sassuolo, De Zerbi souhaiterait faire de Raspadori un atout majeur de son équipe. La polyvalence de l’Italien, capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque, séduit particulièrement l’entraîneur marseillais.

Naples prêt à repousser Marseille pour Raspadori ?

Cependant, le transfert de Raspadori ne s’annonce pas simple. Malgré un temps de jeu réduit cette saison, l’attaquant italien est très apprécié par son entraîneur, Antonio Conte. Ce dernier a d’ailleurs tenu à faire une mise au point claire sur la situation du joueur en conférence de presse : « Pour nous c’est un joueur important, il mériterait plus de place. C’est un garçon intelligent, nous essayons des choses avec lui et j’attends des confirmations de sa part. Il élève notre niveau technique en attaque et nous travaillons beaucoup avec lui », a-t-il clarifié.

Un prix élevé et une concurrence féroce

En plus de la volonté de Naples de conserver son joueur, le prix du transfert pourrait également être un obstacle. Transfermarkt évalue actuellement Raspadori à près de 20 millions d’euros, un montant conséquent pour Marseille. De plus, le club marseillais ne serait pas le seul sur les rangs puisque la Juventus serait également intéressée par le profil de l’Italien.

Ce dossier promet d’être animé dans les prochaines semaines. L’Olympique Marseille devra convaincre Naples de lâcher son joueur et faire face à la concurrence de la Juventus. Affaire à suivre…