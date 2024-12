ASSE : Gros coup de pression sur Olivier Dall’Oglio et les Verts !

La dernière défaite de l’ASSE met un gros coup de cassure entre les hommes d’Olivier Dall’Oglio et les supporters. Ils ont tenu à faire passer un message fort aux Verts.

ASSE : La grosse colère des supporters après le naufrage face au Stade Rennais

Le retour de l’ASSE en Ligue 1 a ravivé la flamme des supporters stéphanois, qui offrent un soutien sans faille à leur équipe. Cependant, les résultats en déplacement sont loin d’être à la hauteur des attentes. Après la lourde défaite à Rennes (5-0), les ultras ont exprimé leur colère et leur déception. C’est la quatrième fois que les Verts sont autant humiliés cette saison.

L’ASSE avait déjà été battue 4-0 par le Stade Brestois, 8-0 par l’OGC Nice et un 4-2 à Angers. Excédés par la nouvelle déroute face aux Rennais, les supporters ont haussé le ton. Les Magic Fans, l’un des groupes de supporters les plus actifs de l’ASSE, ont déployé une banderole devant le centre d’entraînement de l’Étrat, sur laquelle on pouvait lire des mauvais très forts.

« Porter ses couilles, c’est toute l’année. Dernière fois qu’on vous regarde nous les briser », pouvait-on lire sur la banderole déployée en face du centre d’entraînement de l’Étrat sur un cliché diffusé par EVECT. Ce message sans équivoque vise à interpeller les joueurs et à leur demander de montrer plus d’engagement et de caractère.

Un défi à relever face à Marseille

L’ASSE va devoir rapidement relever la tête. Le club reçoit l’Olympique de Marseille ce week-end dans un Geoffroy-Guichard qui sera comble. Les supporters attendent une réaction de leur équipe et espèrent voir les joueurs se battre jusqu’au bout pour obtenir un résultat positif. Pour renverser la tendance, les Stéphanois devront montrer un tout autre visage que celui affiché à Rennes.

Une meilleure organisation défensive, une efficacité accrue devant le but et un état d’esprit conquérant seront indispensables pour espérer l’emporter face à des Marseillais qui viennent de s’offrir un succès renversant face à l’AS Monaco.