Mercato OM : Mehdi Benatia aux trousses d’un milieu d’Auxerre ?

La direction de l’OM envisage de renforcer son secteur offensif lors du mercato d’hiver. Et aux dernières nouvelles, Mehdi Benatia aurait des vues sur le milieu offensif de l’Aj Auxerre, Hamed Traoré.

Alors que le mercato d’hiver approche à grands pas, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes pour renforcer son effectif. L’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, a déjà identifié les besoins de son équipe, notamment en défense, au milieu de terrain et en attaque.

Et si le nom de Nicolo fagioli circule avec insistance du côté du Vélodrome, c’est une autre piste qui retient l’attention ces dernières heures: celle menant à Hamed Traoré. Le milieu offensif ivoirien, auteur de six buts avec Auxerre cette saison, séduit par ses performances et aurait tapé dans l’œil de Mehdi Benatia, selon le site Africa Foot.

Hamed Junior Traoré est inarrêtable avec l’AJ Auxerre ! 🔥🇨🇮



Il offre les trois points à son équipe en inscrivant le but de la victoire à la 90+3 ! 🤩 pic.twitter.com/h5GDuUiYNi — Séléphanto Football 🇨🇮🐘 (@Selephanto) November 24, 2024

Cette piste est intéressante pour plusieurs raisons. D’abord, Hamed Traoré est un joueur talentueux qui enchaine des prestations encourageants en Ligue 1. Ensuite, son profil correspond aux attentes de De Zerbi, qui recherche des joueurs techniques et capables de se projeter vers l’avant. Sa bonne connaissance du coach italien, avec qui il a travaillé à Sassuolo, pourrait faciliter les discussions.

Toutefois, il convient de rester prudent. Même si le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia aurait des vues sur Hamed Traoré, rien n’indique pour l’instant que les dirigeants marseillais vont passer à l’action pour son transfert. Bournemouth, club auquel appartient l’Ivoirien, devrait le récupérer au terme de la saison.