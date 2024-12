Mercato : Le Barça prêt à voler au secours de John Textor et l’OL

En quête de liquidités pour renflouer les caisses de l’OL, John Textor pourrait bénéficier d’un coup de pouce du FC Barcelone. Le club catalan s’intéresse à un joueur de Botafogo, autre club appartenant à Eagle Football Group.

Mercato : Le FC Barcelone s’intéresse à Luiz Henrique

John Textor, président de l’OL et de Botafogo, réunis au sein d’Eagle Football Holdings, est confronté à un défi de taille : trouver plus de 100 millions d’euros pour satisfaire les exigences de la DNCG et éviter des sanctions financières à l’encontre de l’OL. Pour y parvenir, le dirigeant américain compte sur le marché des transferts, à la fois en hiver et l’été prochain, afin de générer des liquidités.

Les effectifs de l’OL et de Botafogo regorgent de talents susceptibles d’intéresser les plus grands clubs européens. À Lyon, Rayan Cherki et Malick Fofana sont particulièrement courtisés, tandis que chez les récents vainqueurs de la Copa Libertadores, Luiz Henrique (23 ans) suscite l’intérêt du FC Barcelone, selon le média Sport.

Transfert : Le Barça à la rescousse de l’OL ?

Le club catalan serait prêt à formuler une offre conséquente pour s’attacher les services de l’attaquant brésilien, qui connaît déjà la Liga pour avoir évolué au Betis Séville. Recruté par John Textor pour 16 millions d’euros en février 2024, Luiz Henrique représente une belle plus-value potentielle pour Eagle Football.

Si le Barça passe à l’action, cela confirmerait les déclarations de John Textor, qui précisait : « Nous avons l’avantage d’être une multipropriété qui partage les liquidités et les ressources entre tous les clubs du groupe Eagle Football. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l’OL. Mais c’est une relation de partage, c’est une famille ».