Vente OM : L’alliance DAZN-Arabie saoudite, une avancée vers le rachat du club

La théorie autour de la vente OM revient sur le devant de la scène. Portée par le journaliste Thibaud Vézirian, cette hypothèse a récemment été ravivée grâce à une nouvelle information : l’alliance intrigante entre DAZN et l’Arabie saoudite.

Vente OM : DAZN et l’Arabie Saoudite, acteurs majeurs du rachat du club ?

Il est sans équivoque le principal instigateur de la vente OM et maintient jusqu’ici sa position initiale. Malgré les démentis et les années qui se succèdent sans annonces concrètes, Thibaud Vézirian reste convaincu que le rachat de l’Olympique de Marseille par des dignitaires saoudiens est « inéluctable ». L’ancien journaliste de L’Equipe a d’ailleurs annoncé cette semaine que des développements majeurs pourraient confirmer ses affirmations.

Il fait référence à l’accord entre la plateforme de streaming DAZN et l’Arabie saoudite pour la diffusion de la Coupe du monde des clubs en 2025. Ce partenariat, valorisé à un milliard de dollars et soutenu par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF), serait selon lui un pas de plus vers la finalisation de la vente OM.

« L’entrée du PIF dans DAZN est une des manœuvres à finaliser avant d’annoncer officiellement le rachat de l’Olympique de Marseille », a-t-il déclaré sur sa chaine Twicth, rappelant que la cession du club phocéen à des investisseurs fortunés ne serait révélée qu’une fois certains accords stratégiques concluent.

Une hypothèse de plus en plus contestée et des moqueries persistantes

Toutefois, ces allégations ne convainquent pas tout le monde. Depuis près de quatre ans que Thibaud Vézirian affirme que la vente OM est imminente, de nombreux supporters et observateurs expriment leur scepticisme. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ironiques fusent, accusant le journaliste de « forcer » et de maintenir une théorie sans fondement. « L’officialisation risque d’arriver en 2033 », plaisantent certains internautes.

Ces critiques des supporters de l’Olympique de Marseille s’appuient notamment sur l’attitude de Frank McCourt, actuel propriétaire du club. L’homme d’affaires américain reste fortement engagé dans la gestion financière de l’OM et n’a jamais laissé entendre qu’il envisageait de céder son bien. Ces éléments viennent contrarier le scénario avancé par Vézirian, accentuant les doutes sur la véracité de ses propositions.

La Vente OM, un dossier toujours en suspens

Si l’idée d’un rachat de l’OM par le PIF peut séduire une partie des supporters, impatients de voir leur club rivaliser avec le PSG sur le plan financier, aucune preuve concrète n’a encore émergé pour valider cette hypothèse. Tant que Frank McCourt ne manifeste pas de volonté de céder le club, ces rumeurs resteront au stade de simples spéculations.

De son côté, malgré les critiques, Thibaud Vézirian persiste et signe que la vente OM est en cours de finalisation. Il est persuadé que l’annonce officielle du rachat du n’est plus qu’une question de temps. Les supporters avisés restent tout de même très prudents face à ses déductions.