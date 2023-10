Le dossier de la vente OM entre en phase définitive. Les négociations entre Frank McCourt et l’Arabie saoudite ont avancé, l’officialisation est imminente.

Vente OM : La fin de l’ère Frank McCourt est proche

Cela fait pratiquement plus de deux ans que l’information de la vente OM a été lancée par Thibaud Vézirian. Le journaliste d’investigation indiquait à l’époque que l’Olympique de Marseille était proche de passer sous le pavillon de l’Arabie Saoudite. Il assurait avoir des « preuves » de cette future transaction de grande envergure. En réponse à ces allégations, Frank McCourt et ses collaborateurs montaient au créneau et n’avaient qu’une phrase à la bouche, « l’OM n’est pas en vente ». Ils menaçaient même de porter plainte contre les auteurs de ces informations visant à déstabiliser le club phocéen.

Pourtant, le propriétaire de l’OM serait bien en négociations avancées avec l'Arabie saoudite. Plusieurs sources concordantes se sont multipliées ces derniers jours pour confirmer les tractations entre les deux parties. Les Saoudiens de Newcastle, déterminés à étendre leur influence dans le monde du football, souhaitent racheter un autre au club dans l’un des grands championnats européens et ciblent de toute évidence l’OM.

Par l’intermédiaire de Julien Fournier, ils ont intensifié les négociations avec la direction marseillaise et touchent enfin au but. Car si Frank McCourt était initialement réticent à l’idée de se séparer de son club, le milliardaire américain est revenu sur sa position. Les médias locaux et étrangers confirment cette tendance. Même si les informations diffèrent sur le prix de vente de l’OM, elles sont unanimes sur un point : Frank McCourt souhaite à présent céder le contrôle du club phocéen à des investisseurs plus fortunés.

Vente OM : L’Arabie saoudite arrive, l’heure de l’officialisation approche

Les récents événements, qui ont ébranlé l’OM, avec la démission de Marcelino, le retrait provisoire de Pablo Longoria ou encore les querelles avec les supporters, ont visiblement eu un impact sur son choix. Frank McCourt serait désormais disposé à passer la main. Et il ne faudrait pas chercher longtemps pour connaitre son éventuel successeur à la tête de l’Olympique de Marseille.

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et son arme secrète, le Fonds d’investissement public (le PIF) sont présentés comme les futurs repreneurs de l’OM. L’équipe phocéenne et son stade Vélodrome se retrouvaient ainsi placés au centre d’un vaste plan d’affaires de Saoudiens dans le monde sportif européen. Ces informations confortent du coup Thibaud Vezirian, qui assure que le rachat du club phocéen par le pays le plus riche du Moyen-Orient n’est plus qu’une question de temps avant l’officialisation. « L’heure de l’officialisation approche, soyez prêts », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Team Football.

Selon l'ancien journaliste de L'Équipe, cette vaste opération est déjà actée en interne, il ne resterait plus que quelques détails à régler. Néanmoins, il faudra rester prudent sur l’issue de cette affaire, car jusqu’ici, rien est encore officiel dans le dossier de la vente OM. Les supporters marseillais devront attendre des annonces officielles avant de tirer des conclusions.