Vente PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce la décision de QSI

Les rumeurs d’une potentielle Vente PSG par Qatar Sports Investments ont agité le monde du football ces derniers jours. Interpellé ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur un éventuel départ de QQSI du Paris SG.

Le Paris SG au bord du gouffre : le Qatar envisage une Vente PSG

Le Paris Saint-Germain traverse une crise sans précédent. Après des années de domination en Ligue 1 et de recrutement de stars mondiales, le club de la capitale est au bord de l’implosion. Les résultats sportifs catastrophiques, notamment en Ligue des Champions, les tensions internes et le désengagement de son principal actionnaire, le Qatar, poussent le PSG vers une situation inédite : la vente du club pourrait bien devenir une réalité.

D’après L’Équipe, plusieurs secteurs du Paris SG, notamment la billetterie, le merchandising, le sponsoring ou encore le développement des réseaux sociaux, sont en chute libre depuis les départs de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Face à cette situation, le quotidien sportif évoque une sorte de « désintérêt » et un « certain détachement » de QSI « depuis la Coupe du monde 2022. »

L’actionnaire qatari ne ferait donc plus du club de la capitale française une priorité. Le journal national ajoute même que, selon certaines sources proches des hautes sphères du PSG, l’Émir du Qatar pourrait céder le club s’il reçoit une très bonne offre. À la tête du club depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a commenté toutes ces rumeurs.

Nasser Al-Khelaïfi met fin aux rumeurs : le PSG n’est pas à vendre

Dans un communiqué relayé par le journaliste Ben Jacobs, un porte-parole de QSI a catégoriquement démenti ces rumeurs, rappelant les récents investissements importants réalisés par le Qatar Sports Investments dans le club, notamment la construction d’un nouveau centre d’entraînement et l’ambition d’édifier un nouveau stade d’ici 3 à 4 ans.

« C’est complètement faux », a-t-il affirmé, rappelant que « les actionnaires viennent de dépenser 350 millions d’euros pour Poissy. » Interrogé sur le sujet, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, a lui-même tenu à mettre les choses au clair. « Ce n’est pas vrai. C’est une rumeur, et je peux vous confirmer que ce n’est pas vrai », a déclaré le patron de BeIN Group.

Ces démentis semblent mettre fin aux spéculations sur un éventuel départ de QSI. Cependant, il est intéressant de noter que ces rumeurs ont émergé dans un contexte, où les résultats sportifs du PSG sont parfois critiqués et où le fair-play financier reste une préoccupation majeure pour le club.

Si une vente paraît improbable à court terme, il n’est pas exclu que la question se pose à nouveau dans le futur. Les conséquences d’un tel changement de propriétaire seraient considérables, tant sur le plan sportif qu’économique. Les supporters du Paris Saint-Germain, attachés à leur club, suivront de près l’évolution de cette situation.