Publié par JEAN-LUC D le 21 mars 2023 à 15:56

Si la direction du PSG se pose des questions sur la nécessité de garder Lionel Messi, l’émir du Qatar aurait un avis contraire sur l’avenir de l’attaquant.

Dans son édition de lundi, le journal L’Équipe a révélé que la potentielle prolongation de Lionel Messi ne ferait plus l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Alors que la tendance portait sur un renouvellement de la Pulga il y a quelques semaines, le PSG se montrerait désormais prudent face à toutes les demandes du septuple Ballon d’Or.

« Au club, on réfléchit à l'évolution à donner au projet sportif, d'autre part on a entendu que la perspective de conserver la star de 35 ans est très loin de faire l'unanimité chez les supporters », rapporte le quotidien sportif. Malgré un accord de principe pour une prolongation d’une saison plus une seconde année en option, trouvée dans la foulée du Mondial au Qatar, les deux parties hésiteraient à poursuivre les négociations. Toutefois, cette position de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne serait pas forcément partagée par le propriétaire du club de la capitale.

PSG Mercato : L’émir du Qatar veut garder Lionel Messi

D’après les renseignements du journal espagnol Sport, qui suit de près ce dossier associé au FC Barcelone, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du Paris Saint-Germain, serait passé à l’action pour l’avenir de Lionel Messi. La source catalane explique qu’aux yeux du dirigeant qatari, l’international argentin de 35 ans est intouchable. Il aurait donc demandé à Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos d'accélérer les négociations pour la prolongation de contrat de Lionel Messi.

Toujours selon cette source, l’ancien capitaine du Barça privilégierait le projet sportif à l'offre économique et n'aurait pas été convaincu par les arguments sportifs développés par Luis Campos lors de la première réunion entre les dirigeants parisiens et son agent Jorge Messi, en marge du 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Sur instructions de l’émir, le PSG serait donc en train de préparer une deuxième offre pour tenter de convaincre le grand ami de Neymar, avec notamment un projet sportif plus lisible.

« Aujourd'hui, le PSG est en train de repenser toute sa politique pour avoir réellement une équipe capable de gagner la Ligue des Champions et Messi est considéré comme essentiel. Par conséquent, lorsque ce nouveau projet sera conçu (il est presque prêt selon ce que nous dit le Qatar), le PSG s'assoira à nouveau avec Jorge Messi pour lui faire une deuxième proposition », rapporte le média barcelonais.