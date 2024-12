Lors du dernier mercato estival, Mohamed Zougrana a été au cœur de nombreuses rumeurs le liant à un transfert au Montpellier HSC. Malheureusement, l’opération n’a pas abouti. Dans une interview accordée à L’Équipe, le milieu défensif ivoirien est revenu sur les raisons de cet échec.

Un intérêt concret du Montpellier HSC pour Mohamed Zougrana

Pour renforcer son effectif durant l’été 2023, le Montpellier HSC a exploré plusieurs pistes en Europe et en Afrique. Parmi les profils ciblés, Mohamed Zougrana, alors joueur du SO Armée et de l’ASEC Mimosas avant de rejoindre le MC Alger, a retenu l’attention du club héraultais. À seulement 23 ans, le milieu récupérateur ivoirien s’était distingué par ses performances prometteuses avec le MC Alger, qu’il avait rejoint en juillet 2023. Ses qualités de jeu ont convaincu le Montpellier HSC de formuler une offre pour son transfert.

Mercato Montpellier HSC : Mohamed Zougrana dévoile les coulisses de son transfert avorté 3

Un transfert bloqué par le MC Alger

Selon une source interne au MC Alger, des discussions ont effectivement eu lieu entre les deux clubs. Montpellier aurait proposé une offre de 1,5 million d’euros pour s’attacher les services de Zougrana.

Cependant, le club algérien a refusé de se séparer de son joueur clé, comptant sur lui pour ses ambitions en Coupe africaine.Un dirigeant du MC Alger a déclaré : « Le club français de Ligue 1, Montpellier, a fait une offre de 1,5 million d’euros pour obtenir l’international ivoirien U23. Or, nous n’avons pas l’intention de vendre un joueur sur qui nous comptons beaucoup pour notre retour en compétition africaine. »

Cette position ferme a refroidi les ardeurs du Montpellier HSC, et aucun accord n’a été trouvé. Interrogé par L’Équipe, Mohamed Zougrana a confirmé l’intérêt de Montpellier : « Ce ne sont pas que des rumeurs. Il y a eu des discussions avec Montpellier, l’été dernier. Cela a été assez avancé. Mais le MC Alger et Montpellier n’ont pas trouvé d’accord. »

Suite à cet échec, Mohamed Zougrana est resté au MC Alger, où il continue de briller. Cette saison, il a déjà disputé 8 matchs en tant que titulaire indiscutable. Évalué à 1,3 million d’euros, il est sous contrat avec le club algérien jusqu’en juin 2027. Néanmoins, son nom pourrait de nouveau apparaître dans les discussions lors des prochains mercatos, alors que des clubs européens continuent de surveiller sa progression.