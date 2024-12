Montpellier HSC : Bećir Omeragić vise une performance solide face au RC Lens

À l’occasion de la 14e journée de Ligue 1, le Montpellier HSC se déplacera au stade Bollaert-Delelis pour affronter le RC Lens. Cette rencontre cruciale pour le MHSC représente un défi majeur, et Bećir Omeragić s’est fixé un objectif clair : garder une clean sheet.

Bećir Omeragić vise une victoire sans encaisser de but

Comme Bećir Omeragić, toute l’équipe du Montpellier HSC se prépare avec détermination pour ce déplacement. Dirigée par Jean-Louis Gasset, la formation montpelliéraine affiche un regain de confiance, renforcé par sa belle prestation contre le LOSC Lille le week-end dernier au stade de la Mosson. Pour le défenseur suisse de 22 ans, l’équipe retrouve ses valeurs essentielles et une meilleure solidité défensive :

« La défense va mieux, malgré les deux buts encaissés sur penalty contre Lille. Cela passe par le travail à l’entraînement, où nous mettons l’accent sur cet aspect. Cela fait du bien de retrouver cette stabilité défensive qui nous manquait en début de saison. »

Avec cet élan de confiance, Omeragić ambitionne une victoire tout en préservant son but inviolé : « Il ne faut pas lâcher, continuer de travailler pour obtenir une clean sheet qui nous ferait beaucoup de bien. (…) C’est clairement un objectif face à Lens. Si nous voulons prendre des points, cela passera par là : retrouver cette solidité défensive et encaisser le moins de buts possible, voire aucun. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

L’importance de Nikola Maksimović dans la solidité défensive

Bećir Omeragić attribue cette amélioration défensive à un travail collectif et à l’apport précieux de Nikola Maksimović. Le défenseur central serbe, avec son expérience, joue un rôle clé dans la montée en puissance des jeunes joueurs :

« On communique davantage aujourd’hui, on est plus soudés. On s’encourage beaucoup, et je pense que cela joue un rôle important. (…) Nikola Maksimović nous apporte son expérience. Il a évolué au très haut niveau, dans de grandes compétitions, et il nous parle beaucoup, surtout aux plus jeunes. Cela nous aide à retrouver une certaine stabilité défensive. Il a apporté ce qui nous manquait. »

Cette défense remaniée sous l’égide de Jean-Louis Gasset sera mise à l’épreuve face au RC Lens, un adversaire qui réalise un début de saison solide. Ce déplacement ne sera pas une tâche facile pour le MHSC, mais la confiance et la cohésion retrouvées pourraient faire la différence.