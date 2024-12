Ces dernières semaines, le nom de Himad Abdelli a été évoqué avec insistance pour le prochain mercato à l’Olympique de Marseille. Des rumeurs ont annoncé l’intérêt des Phocéens pour le milieu algérien de 24 ans, mais selon les dernières informations, ce dossier ne constitue pas une priorité pour le club marseillais.

Angers SCO et Himad Abdelli réalisent un début de saison mitigé, avec 6 défaites, 4 matchs nuls et 3 victoires. Actuellement 14es au classement avec 13 points, les Angevins ne comptent qu’une unité d’avance sur le premier relégable. Cependant, sur le plan individuel, le Fennec affiche des statistiques convaincantes. En 13 apparitions, l’ancien joueur du Havre AC a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive.

Ses performances ne passent pas inaperçues, attirant l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille. En effet, les rumeurs évoquent un intérêt des dirigeants marseillais, et plus particulièrement de Pablo Longoria, en vue de renforcer l’équipe. Abdelli pourrait être une option en cas de départ d’Amine Harit.

Mercato Angers SCO : quid de l'intérêt de l'OM pour Himad Abdelli ? 3

Himad Abdelli, une option mais pas une cible privilégiée pour l’Olympique de Marseille

Selon les informations de Tribune Olympienne, ce dossier n’est pas prioritaire pour l’Olympique de Marseille. Le club s’est contenté de se renseigner sur les conditions d’un éventuel transfert. « On m’a clairement fait comprendre que c’était juste une petite prise de renseignements, comme pour beaucoup d’autres joueurs », a précisé un suiveur de l’OM dans une récente vidéo sur YouTube.

Sous contrat avec Angers SCO jusqu’en juin 2026, Himad Abdelli a encore du temps pour envisager son avenir. En cas de départ, il semblerait que l’Olympique de Marseille ait sa préférence. Toutefois, d’autres clubs de Ligue 1, comme l’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice, surveillent également de près le milieu algérien.