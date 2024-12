ASSE – OM : Gros soulagement pour Saint-Etienne avant le choc face à Marseille

Alors que l’ASSE s’apprête à affronter l’OM, les premiers résultats de cette 14ème journée ont offert un peu d’air aux Verts.

Le maintien se joue à rien : l’ASSE peut y croire

La lutte pour le maintien en Ligue 1 prend une nouvelle tournure. En effet, deux concurrents directs de l’ASSE, Le Havre et Angers, se sont inclinés. Le Havre, malgré un but tardif, s’est incliné face à Nice (2-1), tandis que Angers a subi une lourde défaite face à l’OL (3-0). Ces résultats offrent une belle occasion à Saint-Etienne de se distancer légèrement de ses poursuivants.

Si les Verts parviennent à décrocher un résultat positif face à Marseille, ils pourraient se donner un peu d’air et se rapprocher du milieu de tableau. Il est important de noter que la course au maintien reste très serrée et que chaque point sera précieux jusqu’à la dernière journée. L’enjeu est donc de taille pour l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio ce dimanche.

Les autres équipes concernées par la lutte pour le maintien, comme le Stade Brestois et Toulouse FC, ont également connu des difficultés ce week-end. Ces résultats confirment l’incertitude qui règne en bas de tableau. En bref, cette 14ème journée pourrait être bénéfique pour l’ASSE, qui peut désormais aborder le match face à l’OM avec un peu plus de sérénité.