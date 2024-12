FC Nantes 1-0 Stade Rennais : Le SRFC piégé par le FCN à la Beaujoire

Le Stade Rennais disputait un choc régional face au FC Nantes ce dimanche (1-0), un match de toutes les étincelles. Le FCN d’Antoine Kombouaré n’a pas manqué de se mettre en valeur face aux SRFC de George Sampaoli à la Beaujoire.

FC Nantes-SRFC (1-0) : Sampaoli mis au tapis par Antoine Kombouaré !

Le technicien argentin, George Sampaoli, a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre décisive. Seuls Alemdar et Seidu manqueront à l’appel en raison de blessures, laissant le Stade Rennais avec une équipe compétitive et affûtée. Face à un FC Nantes en quête de stabilité, les Rennais espéraient exploiter leur puissance offensive pour enfoncer le clou et engranger des points précieux.

Mais du côté du FCN, les intentions étaient tout autres. Les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont lâché de ce match. Ils ont exercé sur le Stade Rennais une pression sans arrêt jusqu’au but de Moses Simone à la 89e minute du match. Le Stade Rennais a pourtant tenté d’annuler la victoire du FC Nantes en inscrivant un but finalement annulé par l’arbitre après consultation de la VAR.

Avec ce succès, Moses Simone a surement sauvé la tête d’Antoine Kombouaré, son entraîneur, qui n’avait plus engrangé de victoire depuis une dizaine de match et qui était clairement sur un siège éjectable. Le FC Nantes monte à la 13e place de Ligue et s’éloigne donc de la zone de relégation.