FC Nantes – Stade Rennais : Moses Simon héros du FCN face au SRFC

Moses Simon a offert une précieuse victoire au FC Nantes ce dimanche devant le Stade Rennais. Un succès 1-0 pour le FCN qui met ainsi fin à sa longue disette.

FC Nantes – Stade Rennais : Moses Simon sauve le FCN et sauve Antoine Kombouaré

Le FC Nantes relève enfin la tête après une longue et triste série de 10 matchs sans victoire. Dimanche après-midi, les Canaris sont parvenus à arracher une victoire importante et capitale face au Stade Rennais. Auteur d’un but magnifique en fin de match, Moses Simon a permis au FCN de s’imposer face au SRFC (1-0). L’ailier nigérian, interrogé à l’issue de la rencontre, a exprimé sa satisfaction et évoqué l’importance de cette victoire pour le club.

« Je ne peux pas dire que c’était magique, parce que je l’ai déjà fait contre Lens (saison 2022-2023). Donc je pense que c’était le moment parfait, surtout dans le derby. On avait besoin de points, c’est le plus important pour nous. Nous les avons et nous sommes très contents », a déclaré Moses Simon au micro de DAZN.

L’international nigérian a également souligné la confiance qui régnait au sein du groupe du FC Nantes avant le match : « Nous nous sommes entraînés toute la semaine pour cela. On avait la foi, on y croyait. Après le match contre le Paris Saint-Germain, on savait qu’on pouvait le faire et on avait la bonne mentalité pour le faire », a confié Moses Simon.

Interrogé sur la situation de son entraîneur, Antoine Kombouaré, sous pression ces dernières semaines, Simon a tenu à souligner la responsabilité collective : « En réalité, ce n’est pas que la faute du coach. C’est à propos de nous, des joueurs également. Cette victoire est pour tout le monde, en particulier pour la ville de Nantes. Le plus important est cette victoire, rien de plus », a-t-il indiqué. Grâce à ce succès, le FC Nantes sort de la zone de relégation et se positionne à la treizième place du classement de Ligue 1.