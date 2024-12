Mercato ASSE : Les dessous du prêt de Pierre Ekwah à Saint-Etienne dévoilés

Prêté à l’ASSE, Pierre Ekwah se distingue positivement sur le plan individuel, bien que le club stéphanois connaisse des difficultés collectives. Son club d’origine, Sunderland, a levé le voile sur les coulisses de son départ du club britannique pour rejoindre l’AS Saint-Étienne.

Mercato : Pierre Ekwah, un pari gagnant pour l’AS Saint-Etienne ?

Outre Zuriko Davitashvili, Pierre Ekwah (23 ans) est la recrue estivale de l’ASSE qui s’est le plus distinguée dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Ses performances ont convaincu le staff technique stéphanois, comme l’a souligné son entraîneur après la victoire des Verts face au Montpellier HSC.

Avant d’affronter l’OM, le milieu de terrain n’a pas caché son désir de s’inscrire durablement dans le projet de l’AS Saint-Étienne. Pour cela, le club devra lever l’option d’achat de 7 millions d’euros liée à son prêt.

L’ASSE est le meilleur choix pour le milieu Franco-Ghanéen selon Sunderland

Si Pierre Ekwah, qui s’est imposé sans souci dans l’équipe stéphanoise, maintient ce niveau de performance, il pourrait bien inciter le président de l’ASSE, Ivan Gazidis, à investir pour le conserver.

D’ailleurs, le directeur sportif de Sunderland, Kristjaan Speakman, a fait une révélation sur le prêt du Franco-Ghanéen qui en dit long sur son avenir : « Plusieurs clubs se sont montrés intéressés, mais l’offre de l’AS Saint-Étienne nous a semblé la plus pertinente. C’est une opportunité importante pour Pierre de s’aguerrir dans un championnat différent et de gagner du temps de jeu, ce qui aurait peut-être été plus compliqué avec nous cette saison ».

Notons que Pierre Ekwah est un joueur indispensable de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Il a été titulaire 11 fois en autant de matchs disputés depuis son arrivée à l’ASSE.