Coup de tonnerre au PSG : Le départ de Donnarumma acté en interne ?

Alors que des négociations étaient en cours pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait finalement quitter le PSG. Le club de la capitale serait même déjà à la recherche d’un nouveau gardien de classe mondiale.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie ?

Pour sa quatrième année dans les cages du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma vit une situation inédite. Pour la première fois depuis son arrivée en juillet 2021, l’international italien est bousculé au poste de titulaire par le Russe Matvey Safonov, recruté durant le dernier mercato estival en provenance du FK Krasnodar pour 20 millions d’euros.

En privé, Donnarumma ne cacherait pas son mal-être suite à la perte progressive de la confiance de son entraîneur Luis Enrique, qui a préféré s’appuyer sur Safonov lors de la défaite face au Bayern Munich, à l’occasion de la cinquième journée de la Ligue des Champions.

D’ailleurs, RMC Sport confirme ce lundi que le club de la capitale a décidé de suspendre les négociations avec les représentants du joueur, alors qu’une prolongation de trois saisons supplémentaires était dans les tuyaux. Selon une source proche du dossier, le PSG refuserait d’augmenter le salaire de Gianluigi Donnarumma.

En Espagne, le journal AS renchéri pour dire que le compatriote de Marco Verratti est au courant des doutes entourant son niveau et sa situation. Si bien qu’il penserait sérieusement à un départ en 2025.

Donnarumma menacé ? Les gardiens qui pourraient le remplacer

Malgré l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain ne serait pas entièrement satisfait des performances de ses gardiens. Les résultats inconstants de l’Italien et les doutes sur le potentiel de son remplaçant, Matvey Safonov, pousseraient le club de la capitale à envisager un recrutement majeur à ce poste. Selon PSG Inside Actus, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos chercheraient à attirer un gardien de classe mondiale capable d’apporter stabilité et concurrence au sein du groupe.

Ce renforcement pourrait intervenir dès cet hiver, mais le mercato estival apparaît comme une échéance plus probable. C’est dans ce contexte que le PSG a établi une liste de cinq gardiens susceptibles de répondre aux attentes du club. Diogo Costa, réputé pour ses réflexes exceptionnels et sa capacité à organiser la défense, est la cible prioritaire.

Son profil correspond parfaitement au jeu pratiqué par le collectif parisien. Cependant, le FC Porto ne serait pas enclin à se séparer de son titulaire en cours de saison, sauf en cas d’offre irrésistible. Giorgi Mamardashvili, révélation de l’Euro avec la Géorgie, séduit par son envergure et sa sérénité. Malgré les difficultés de Valence, il a confirmé tout son talent.

Son recrutement pourrait s’avérer plus abordable, mais il reste à voir si le joueur est intéressé par un challenge en Ligue 1. Lucas Chevalier (LOSC Lille), Anatoliy Trubin (Benfica) et Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion) seraient également suivis par les Rouge et Bleu.

Si un nouveau gardien venait à signer, un départ de Donnarumma ne serait pas à exclure, notamment en raison des tensions évoquées entre l’Italien et l’entraîneur Luis Enrique. Le PSG semble déterminé à renforcer son effectif à un poste clé. Reste à savoir si le club parviendra à attirer l’un de ces gardiens de haut vol et si Donnarumma restera à Paris.