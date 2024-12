Stade Brestois – PSV : Éric Roy abattu par 7 forfaits avant le match décisif

Pour la première fois cette saison, Éric Roy devra composer avec un effectif très réduit en Ligue des Champions. Alors qu’il cherchera à se relancer après une défaite face au FC Barcelone, le Stade Brestois sera privé de sept joueurs clés lors du choc contre le PSV Eindhoven.

Une cascade d’absences fragilise le Stade Brestois

Jonas Martin, Pierre Lees-Melou, et Romain Faivre, entre autres, manqueront ce rendez-vous crucial. À cela s’ajoute la suspension de Ludovic Ajorque, aggravant une situation déjà compliquée. En conférence de presse, Éric Roy n’a pas caché son désarroi : « C’est certainement le match le plus compliqué. Déjà, le match de Lille était difficile avec six blessés. Maintenant, nous en sommes à sept absences, ce qui est un vrai casse-tête pour un club avec un effectif comme le nôtre. »

L’entraîneur français, âgé de 57 ans, a également avoué qu’il n’avait pas encore de plan de jeu précis : « Tu peux prévoir des choses quand tu as des solutions. Là, on est à flux tendu. On vit au jour le jour, presque heure par heure. » Malgré tout, Éric Roy demande à ses joueurs de se montrer solides et de poser des problèmes à leur adversaire.

« Il ne s’agit pas seulement de bien défendre, mais aussi d’attaquer, de leur poser des difficultés. Il faudra peut-être les obliger à défendre davantage que dans leur championnat, où ils sont largement dominateurs. »

𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 : "On essayera, avec nos armes, d’être le plus performant possible."

La conférence de presse d'avant-match face au PSV Eindhoven est à découvrir ici en intégralité 👉 https://t.co/G2kBoCLHA9 pic.twitter.com/iBprIsdbdj — Stade Brestois 29 (@SB29) December 9, 2024

Le PSV Eindhoven, un adversaire redoutable

Dans ce contexte, le PSV Eindhoven apparaît comme un obstacle majeur pour Brest. Invaincu en Eredivisie, le club néerlandais impressionne par sa force offensive et sa confiance collective.

« C’est une équipe très forte, avec beaucoup de qualités, notamment au milieu et en attaque. Ils dominent largement leur championnat. Ce sera intéressant de voir comment notre défense, en difficulté ces derniers temps, pourra faire face à une attaque aussi performante. »

Malgré les nombreux défis, Éric Roy garde espoir et exhorte son groupe à puiser dans sa cohésion pour déjouer les pronostics : « Nous avons moins d’arguments pour ce match, mais je compte sur l’état d’esprit de mes joueurs. C’est cette force et cette cohésion qui peuvent nous permettre de contrarier cette équipe du PSV. »