OM : Mehdi Benatia alerté sur les priorités du mercato de janvier !

Le mercato hivernal promet d’être chaud du côté de l’OM. Le conseiller sportif Mehdi Benatia devra impérativement recruter à des postes clés, selon Christophe Dugarry.

Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille s’est relancé avec trois succès consécutifs contre le RC Lens, l’AS Monaco et l’ASSE. Cette série positive a permis à l’OM de revenir à la deuxième du classement, à cinq points du leader parisien. Malgré ce rebond, des failles subsistent, notamment en défense.

En effet, les recrues Lilian Brassier et Derek Cornelius peinent à répondre aux attentes, suscitant des critiques et des appels à renforcer l’effectif de l’OM cet hiver. Christophe Dugarry a ainsi conseillé à Mehdi Benatia, directeur sportif de l’OM, de recruter des profils clés lors du mercato hivernal.

Le recrutement n’est pas suffisant pour viser le titre

« L’OM ne me rassure pas malgré ses trois victoires. S’ils veulent concurrencer le PSG, il leur faut un défenseur et un attaquant de haut niveau », a déclaré l’ancien champion du monde dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. En attaque, la situation est également contrastée. Neal Maupay brille par ses performances, tandis qu’Elye Wahi peine à convaincre et a été relégué sur le banc.

Si l’OM aspire à rester dans la course au titre, des ajustements dans l’effectif seront indispensables pour combler ces lacunes et maintenir la pression sur le PSG. Les propos de Christophe Dugarry viennent donc rappeler à la direction marseillaise que du travail reste à accomplir pour construire une équipe capable de viser plus haut en championnat.