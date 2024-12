Grosse inquiétude pour Kylian Mbappé au Real Madrid après sa blessure !

Kylian Mbappé a marqué un but contre l’Atalanta Bergame avant de demander son remplacement suite à une blessure. Le Real Madrid retient son souffle.

Coup dur pour le Real Madrid, Kylian Mbappé blessé

L’attaquant français, Kylian Mbappé a inscrit une réalisation à la 10e minute de jeu face à l’Atalanta Bergame mardi soir pour le compte de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Malheureusement, la soirée de l’ancien joueur du PSG a été gâchée par une blessure survenue à la 35e minute.

Kylian Mbappé a été contraint de céder sa place à Rodrygo, touché à la cuisse. L’attaquant tricolore a ressenti de la douleur et a demandé son remplacement avant la fin de la première mi-temps. Le Bondynois devra passer des examens médicaux qui détermineront la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

En conférence de presse après la rencontre, le technicien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a donné des nouvelles de l’état de santé de Kylian Mbappé. « Mbappé souffre d’une gêne au niveau des ischios. Ça n’a pas l’air grave, on verra demain (mercredi). Il ne pouvait pas sprinter, ça lui faisait un peu mal et on a préféré le remplacer », a expliqué Carlo Ancelotti.

De son côté, Thibaut Courtois a tenté de rassurer les supporters. « Je crois qu’il a un peu senti son muscle se contracter. Je ne crois pas que ça va être quelque chose de grave. Peut-être qu’on le perdra pour ce week-end, mais je n’espère pas plus », a-t-il déclaré au micro de Movistar.

Depuis son arrivée au Real Madrid lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a déjà disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues avec les Merengue et a inscrit 12 buts.