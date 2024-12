Mercato SRFC : Joël-Emmanuel Coulibaly, une étoile signe au Stade Rennais FC !

Le Stade Rennais FC vient de franchir une nouvelle étape dans la formation de jeunes pépites. Joël-Emmanuel Coulibaly, milieu de terrain formé à l’académie du SRFC, vient de signer son premier contrat professionnel, un engagement jusqu’en 2028.

Stade Rennais : Joël-Emmanuel Coulibaly, le nouveau visage du SRFC

Passé par des clubs franciliens tels que le Stade Français, le Paris FC et l’US Villejuif, Joël-Emmanuel Coulibaly a gravi les échelons avec détermination. En 2020, il a rejoint l’Académie du Stade Rennais, où il s’est imposé rapidement grâce à sa combativité et son leadership naturel. Au SRFC, ce jeune talent s’est distingué par sa capacité à récupérer des ballons, sa vision du jeu, et sa volonté de faire briller ses coéquipiers.

Joël-Emmanuel Coulibaly a également brillé sous le maillot tricolore en cumulant plusieurs sélections avec les équipes de France U16 et U17 en 2023. Cette expérience internationale renforce sa stature de joueur complet, prometteur, prêt à évoluer dans le football professionnel. Le Stade Rennais FC, reconnu pour sa formation de joueurs comme Ousmane Dembélé, Eduardo Camavinga ou Mathys Tel, voit en Coulibaly un talent capable de perpétuer cette tradition d’excellence.

Foot Rennes : Quand la relève s’impose, Joël-Emmanuel Coulibaly signe pro

Pour Joël-Emmanuel Coulibaly, signer pro avec le club de foot de Rennes est une consécration, mais aussi le début d’un pari plus grand à relever. “C’est un rêve qui se réalise, mais je sais qu’il reste beaucoup à accomplir pour m’imposer chez les pros”, a-t-il déclaré.

Denis Arnaud, directeur de l’Académie du SRFC, souligne pour sa part : “Joël-Emmanuel Coulibaly a un potentiel immense. Son leadership et sa détermination sont ses atouts majeurs. Nous croyons fermement qu’il a les qualités pour réussir au Stade Rennais.”

Cette signature renforce la position du Stade Rennais comme une référence en matière de formation, avec Joël-Emmanuel Coulibaly prêt à s’affirmer comme une nouvelle étoile montante du club de foot de Rennes.