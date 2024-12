Tensions à l’OM : Mehdi Benatia s’en prend aux jeunes talents !

Le centre de formation de l’OM est sous haute tension ces dernières heures. Le conseiller sportif Mehdi Benatia a sévèrement critiqué l’attitude des jeunes talents.

OM : Mehdi Benatia dénonce le manque d’audace des Minots

Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, s’est livré à un diagnostic sans concession sur le centre de formation du choc. Dans un long entretien accordé à La Provence, le dirigeant marocain a exprimé sa déception face au manque d’envie des jeunes joueurs de l’OM. « Je me tue à répéter aux petits Darryl, Enzo, Keyliane et compagnie qu’ils réfléchissent trop », a-t-il déclaré.

Selon lui, les jeunes pousses manquent d’audace et de détermination qui caractérisaient les talents de sa génération, comme Samir Nasri, Hatem Ben Arfa ou encore Karim Benzema. « Quand Samir prenait le ballon à l’entraînement, il n’avait qu’une idée en tête : comment éliminer Habib Beye ou Abdoulaye Meité », se souvient-il.

Un électrochoc pour relancer le centre de formation de l’Olympique de Marseille

Mehdi Benatia regrette également le caractère de certains minots, qui semblent prêts à abandonner au moindre obstacle et à s’en aller vers d’autres cieux. « C’est trop facile de se dire qu’en cas d’échec, il faut renoncer », déplore-t-il. Le conseiller sportif de l’OM appelle ainsi les jeunes joueurs à plus d’humilité et de travail. Il leur rappelle que le football professionnel est un monde exigeant où seuls les meilleurs survivent.

« Ceux à qui on a prédit davantage de minutes et qui ne jouent pas, ce n’est pas un vol. C’est parce que ce n’est pas suffisant en termes d’efforts, de sacrifices, de travail », affirme-t-il. Si Benatia reconnaît le potentiel de certains jeunes joueurs, il ne voit pas pour le moment émerger un talent du niveau de Samir Nasri. « Je ne suis pas sûr qu’on ait un crack générationnel comme Samir, un mec qui peut jouer au Vélodrome à 17 ans », confie-t-il.

🎙 Mehdi Benatia à La Provence



« Quand un jeune fait deux matches en équipe de France, les agents savent venir te voir pour réclamer un contrat pro. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait un crack générationnel comme Samir, un mec qui peut jouer au Vélodrome à 17 ans. Je ne le vois… pic.twitter.com/JoVRkyXrD4 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 11, 2024

Les propos de Mehdi Benatia ne manqueront pas de susciter de vives réactions. Si certains y verront une critique acerbe de la nouvelle génération, d’autres y trouveront un appel à la révolte et à l’audace. Quoi qu’il en soit, le message est clair : pour réussir à l’OM, il faut non seulement du talent, mais aussi un mental d’acier et une soif de victoire insatiable.