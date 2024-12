Affaire Mbappé-PSG : Le Paris SG prêt à tourner la page mais met en garde Kylian Mbappé

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la bataille est encore loin d’être terminée même si le club de la capitale estime que le bras de fer tend vers sa fin. Après le revers subi par l’attaquant devant la commission de discipline de la LFP, le Paris SG se montre ouvert à tourner la page mais envoie un message clair à Mbappé.

Affaire Mbappé-PSG : La LFP déboute Mbappé, le Paris SG s’en frotte les mains

Le feuilleton Mbappé-PSG prend un nouveau tournant. Après avoir réclamé 55 millions d’euros de primes et de salaires impayés, l’attaquant français a vu sa demande de sanction contre le club de la capitale rejetée par la commission de discipline de la LFP. Le PSG s’est félicité de cette décision, considérant qu’elle mettait un terme à une séquence « qui n’a que trop duré ».

En réaction à la décision de la LFP, le club a adressé une mise en garde à Kylian Mbappé, le sommant de respecter ses engagements. « En droit et en fait, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés que le Club demande simplement qu’il honore, après avoir bénéficié d’avantages sans précédent de la part du Club pendant 7 ans à Paris », a souligné un porte-parole du PSG à l’AFP.

Le club parisien a également rappelé l’importance de préserver les valeurs du club et de respecter ses supporters. « Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et du respect de l’institution parisienne et de ses supporters, ce qui est plus important que n’importe quel joueur », a insisté le PSG.

Malgré cette défaite juridique, Kylian Mbappé pourrait décider de poursuivre le combat devant les tribunaux. Mais pour Paris, il est temps de passer à autre chose. « Après la décision d’aujourd’hui, le Club réitère son espoir qu’une solution amiable puisse être trouvée, afin que toutes les parties puissent enfin tourner la page ».