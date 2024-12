Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma sur le départ du Paris SG, un retour en Italie ?  

Le PSG pourrait perdre son gardien de but Gianluigi Donnarumma lors du prochain mercato estival. Un grand club italien serait prêt à l’accueillir et le relancer.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma prêt à quitter le Paris SG ? Naples se positionne

Gianluigi Donnarumma ne vit plus très bien sa situation actuelle au PSG et envisagerait de quitter la capitale française à la fin de cette saison. Le gardien de but italien fait face à la concurrence de la recrue estivale Matvey Safonov. L’Italien, qui était jusqu’alors considéré comme le gardien numéro un incontesté, est menacé dans sa position. Le technicien du PSG, Luis Enrique, a instauré une rotation au poste de gardien de but et a fait jouer à plusieurs reprises Matvey Safonov.

Depuis quelques mois, les performances de Gianluigi Donnarumma ne convainquent pas pleinement la direction parisienne, qui envisageait pourtant de le prolonger. Les doutes sur la capacité de Donnarumma à répondre aux attentes du Paris SG ont alors poussé les dirigeants parisiens à mettre en stand-by les négociations pour une prolongation de de son contrat. Cette situation pourrait ouvrir la voie à un départ lors du prochain mercato estival.

Naples, la prochaine destination de Gianluigi Donnarumma ?

Selon les informations du média italien Kiss Kiss Napoli, les dirigeants de Naples suivraient de près l’évolution de la situation de Gianluigi Donnarumma. Le club napolitain, qui pourrait perdre son gardien actuel Alex Meret, envisage de faire revenir l’Italien dans son pays.

Toutefois, un transfert de Gianluigi Donnarumma à Naples ne sera pas une mince affaire pour le géant italien. Le PSG exigerait sans doute une indemnité de transfert conséquente, et le joueur devrait accepter de revoir ses prétentions salariales à la baisse. La valeur marchande de l’international italien est estimée à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Plusieurs prétendants se positionnent pour accueillir Gianluigi Donnarumma. Selon les informations de Todofichajes, l’Inter Milan, Liverpool, le Bayern Munich et Manchester City seraient aussi prêts à foncer pour recruter Donnarumma.