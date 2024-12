ASSE : Toulouse FC veut finir en beauté, l’AS Saint-Etienne rêve d’un sursaut

L’ASSE se déplace à Toulouse, vendredi (20h45), avec l’objectif de renouer avec la victoire, tandis que les Toulousains se sont préparés pour contrarier les plans des Stéphanois et terminer l’année en beauté.

L’ASSE va-t-il enfin trouver la solution face au TFC ?

Le match qui oppose l’ASSE à Toulouse FC est prévu ce vendredi soir au Stadium, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Les Stéphanois, en difficulté, se déplacent à Toulouse avec l’ambition de renouer avec la victoire. Les Verts, qui enchaînent deux défaites, dont un lourd revers à Rennes (5-0), espèrent surprendre le TFC pour se relancer dans la course au maintien. Néanmoins, l’AS Saint-Étienne devra composer avec de nombreuses absences qui fragilisent l’équipe d’Olivier Dall’Oglio.

Les Stéphanois devront faire preuve d’une grande résilience pour espérer ramener les trois points de ce déplacement. Ils affronteront un adversaire en forme, le Toulouse FC, qui reste sur deux victoires à domicile.

Toulouse FC vise la 8e place de Ligue 1 contre l’AS Saint-Etienne

Les Violets, soutenus par leur public, viseront une nouvelle victoire pour consolider leur place dans le haut du tableau. Carles Martínez Novell et ses joueurs rêvent de boucler l’année en beauté devant leur public.

Dixième de Ligue 1, le TFC pourrait intégrer la première moitié du classement en cas de succès face à l’AS Saint-Étienne en position de barragiste. Les Toulousains pourraient même atteindre la huitième place, à condition que le Stade de Reims et l’AJ Auxerre ne s’imposent pas face à l’AS Monaco et au RC Lens respectivement.