Mercato FC Nantes : Sergio Conceição répond au FCN !

Cible prioritaire du FC Nantes pour remplacer Antoine Kombouaré en cas de mauvais résultats, Sergio Conceição s’éloigne progressivement du FCN. Le technicien portugais aurait tranché pour son avenir.

Mercato FC Nantes : Sergio Conceição prêt à snober le FCN ?

Le FC Nantes, à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Antoine Kombouaré en cas de mauvais résultats, aurait jeté son dévolu sur Sergio Conceição. Le technicien portugais, qui avait déjà réussi à redresser la barre au FC Nantes en 2016, est évoqué avec insistance pour faire son grand retour sur les bords de l’Erdre.

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Porto, Sergio Conceição pourrait retrouver un club qu’il connaît bien. Selon les informations de Ouest-France, les négociations entre le président du FC Nantes, Waldemar Kita, et le Portugais seraient sur de bons rails. Mais le FC Nantes pourrait ne pas réussir ce gros coup. Si les Canaris espèrent convaincre le Portugais de revenir en France, la concurrence est rude.

Selon les informations de Rudy Galetti, journaliste de TeamTalk, Sergio Conceição est courtisé par trois clubs de Premier League : West Ham, Everton et Wolverhampton. Ces formations anglaises, en quête d’un nouveau souffle, pourraient offrir au technicien portugais un projet sportif plus ambitieux et des moyens financiers plus importants.

Et d’après Rudy Galetti, c’est West Ham qui tiendrait la corde dans ce dossier. Sergio Conceição serait ouvert à une arrivée sur le banc des Hammers. West Ham cherche un nouvel entraîneur pour remplacer Julen Lopetegui après la lourde défaite (5-2) face à Arsenal en Premier League. Les Hammers seraient prêts à mettre les bouchées doubles pour boucler le deal.