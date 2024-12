ASSE : Sissoko tire la sonnette d’alarme avant Toulouse FC-AS Saint-Etienne

L’ASSE espère trouver le déclic nécessaire à l’extérieur pour amorcer sa remontée au classement. Avant Toulouse FC, Ibrahim Sissoko n’a pas manqué de souligner les difficultés rencontrées par les Verts lorsqu’ils évoluent loin de leur stade.

L’ASSE fébrile à l’extérieur, comment renverser la tendance ?

L’ASSE traverse une saison difficile depuis son retour en Ligue 1. Le club stéphanois, actuellement 16ème et donc barragiste, a déjà concédé neuf défaites, dont six à l’extérieur. Les Verts ont notamment subi de lourdes défaites à Brest (4-0), Nice (8-0), Angers (4-2) et Rennes (5-0).

Un manque d’engagement et un mental fragile semblent handicaper les Stéphanois. Face à Rennes, l’expulsion de Mathieu Cafaro en première période a accentué les difficultés de l’équipe, qui n’a pas su résister. De même, le match à Nice a été marqué par un début de rencontre catastrophique, avec un but contre son camp dès la quatrième minute. L’ASSE n’a pas réussi à se relever de ces coups du sort.

Face à Toulouse FC, ce vendredi (20h45), Olivier Dall’Oglio doit trouver la solution pour mettre fin à la série noire des Verts.

ASSE : Ibrahim Sissoko évoque un véritable casse-tête à l’extérieur

Interrogé en conférence de presse avant le déplacement de l’ASSE à Toulouse, Ibrahim Sissoko a reconnu les difficultés de l’équipe à l’extérieur : « On ressent cette fébrilité, c’est confirmé par nos résultats. C’est compliqué d’aller chercher des points à l’extérieur. » L’attaquant a toutefois assuré que l’équipe allait tout faire pour inverser la tendance.

« Sincèrement, je savais que la Ligue 1 serait difficile, mais je suis convaincu que nous avons les moyens d’atteindre notre objectif (le maintien, ndlr) », a-t-il ajouté.